Sofia lancia, rincorre e non molla. A Rio vuole essere protagonista

Nella nottata italiana tra giovedì e venerdì, Sofia Raffaeli già campionessa del mondo a Sofia 2022 e Tara Dragas alla sua prima esperienza mondiale si sono qualificate per la finale all-around dei Mondiali di Rio de Janeiro, conquistando rispettivamente il quarto e ottavo posto nella classifica generale, grazie ai punteggi ottenuti sui tre migliori attrezzi: 87.350 per Raffaeli e 84.650 per Dragas. Le due azzurre, seguite in Brasile dallo staff tecnico composto da Elena Aliprandi, Bilyana Dyankova e Spela Dragas, hanno centrato anche l’accesso alle finali di specialità. Sofia, vicecampionessa del mondo uscente al cerchio, alla palla e nell’all-around, ha ottenuto la qualificazione alle final eight con cerchio, palla e clavette; Tara, al debutto assoluto in un Mondiale, ha strappato il pass per le finali a palla e nastro.

La gara di Raffaeli non è iniziata nel migliore dei modi. Al nastro, ha commesso una perdita durante la ripresa del boomerang, errore che le ha probabilmente compromesso la convalida di una difficoltà di corpo. Nel finale, un lancio troppo lungo l’ha costretta a rincorrere l’attrezzo, ma con grande lucidità è riuscita a completare le due rotazioni previste sotto il rischio, salvando l’elemento grazie alla sua esperienza e al suo sangue freddo. Il punteggio, però, non ha perdonato: 26.850, frenato soprattutto da una nota D da 10.700, un artistico da 8.050 e un’esecuzione da 8.100. Ma come spesso ha dimostrato nel corso della sua carriera, Sofia non si è lasciata abbattere.

Al contrario, è tornata in pedana con determinazione e ha risposto con una delle sue migliori esibizioni dell’anno alle clavette. In questo esercizio Sofia ha messo in mostra tutto il suo repertorio: eleganza, precisione, controllo tecnico, potenza ed espressività. Una performance pulita, intensa e carica di personalità, che le ha fruttato un eccellente 30.300 e il terzo posto nella specialità.

Davanti a lei, l’imprendibile Darja Varfolomeev (31.900), che ha impressionato per una padronanza tecnica e una sicurezza da vera fuoriclasse, e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.350), autrice a sua volta di un’esibizione di altissimo livello. Un podio provvisorio di grande qualità, che lascia presagire una finale All-around e alle clavette ad altissima intensità e spettacolo. Grazie ai suoi tre migliori punteggi, Raffaeli ha chiuso le qualificazioni con un totale di 87.350, piazzandosi al quarto posto assoluto e guadagnandosi l’accesso alla finale all-around andata in scena ieri sera. Davanti a lei si sono classificate: prima Varfolomeev (GER) con 92.850, seconda Onofriichuk (UKR) con 90.150 e terza Nikolova (BUL) con 88.800 Sofia Raffaeli è attesa anche nelle finali di specialità al cerchio, alla palla e alle clavette, con la possibilità concreta di salire ancora una volta sul podio mondiale. Ancora una volta, Raffaeli ha dimostrato di non essere soltanto una fuoriclasse della ginnastica ritmica, ma anche un simbolo autentico di resilienza, forza mentale e spirito competitivo. Cadere può capitare, ma rialzarsi con questa lucidità e raffinatezza, sia tecnica che emotiva. A Rio de Janeiro, Sofia ha già vinto qualcosa di prezioso: la conferma di essere una delle atlete più complete, combattive e carismatiche del panorama internazionale. Ora, tutti gli occhi sono puntati su di lei per una finale all-around che promette spettacolo, emozioni e, perché no, nuovi capitoli da scrivere nella sua straordinaria carriera.

Angelo Campioni