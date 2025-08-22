Sofia Raffaeli incanta Rio: è subito in finale

È iniziata ufficialmente all’Arena di Rio de Janeiro l’edizione 2025 dei Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nella giornata inaugurale sono scese in pedana Sofia Raffaeli e Tara Dragas, impegnate nelle qualificazioni agli attrezzi di cerchio e palla, con l’obiettivo di staccare il pass per la finale All-Around e per le finali di specialità. Sofia ha inaugurato il suo cammino mondiale con due esercizi intensi e carichi di personalità, confermando la sua classe anche in una giornata non priva di insidie. Ma è Darja Varfolomeev la regina indiscussa della prima giornata di qualificazioni con due esercizi impeccabili dove la fuoriclasse tedesca supera la fatidica soglia dei 30 punti per attrezzo e chiude con uno straordinario totale di 60.950, issandosi al comando della classifica provvisoria. Alle sue spalle, altre due grandi protagoniste: Stiliana Nikolova, che conquista la seconda posizione con 58.750, e Taisiia Onofriichuk, terza a quota 58.150. La top five si completa con il bronzo olimpico Sofia Raffaeli quarta con 57.050 (Cerchio 28.700; Palla 28.350), e con l’americana Rin Keys, quinta a quota 57.000.

"Sono contenta di come ho iniziato la gara, anche se so che ci sono ancora dettagli da migliorare – ha detto il bronzo olimpico Sofia Raffaeli - Il livello è altissimo, basta poco per guadagnare o perdere punti, quindi domani sarà importante restare concentrata fino alla fine". L’altra azzurra Tara Dragas, alla sua prima esperienza mondiale, è sesta con 56.800 (Cerchio 27.800; Palla 29.000,terzo miglior punteggio della qualifica., dimostrando solidità e margini di crescita. A rubare la scena è ancora una volta la ginnasta marchigiana, che centra una prestigiosa doppia finale (cerchio e palla). L’atleta della ginnastica Fabriano ha aperto la gara al cerchio. Ha eseguito una routine pulita, senza gravi errori, ma leggermente contenuta rispetto al suo consueto livello di difficoltà. Una scelta probabilmente strategica, che le consente di ottenere un solido 28.700, valido per la quinta posizione nella classifica di specialità. Alla palla, la "formica atomica" ha dato prova del suo inconfondibile carisma in pedana: un’esecuzione per lunghi tratti impeccabile e ricca di espressività, solo parzialmente offuscata da una piccola perdita durante un rotolamento, abilmente mascherata ma non è passata inosservata alla giuria, che la penalizza di quasi un punto. Nonostante l’imprecisione chiude con un convincente 28.350, che le vale il settimo posto e la qualifica per la finale a questo attrezzo. Nella serata di giovedì 21 agosto, le due azzurre sono tornate in pedana per affrontare le qualificazioni a clavette e nastro, in scena dalle 21.10 (ora italiana) nel Gruppo C. Il quadro definitivo della classifica All-Around e degli accessi alle finali si completerà proprio con l’esito di queste ultime rotazioni. Oggi l’arena carioca si prepara ad accendere i riflettori sulla prima attesissima finale: quella del concorso generale individuale, che vedrà le migliori diciotto ginnaste contendersi il campionato del mondo. Le atlete saranno suddivise in due gruppi, in base al piazzamento ottenuto nelle qualificazioni, per una competizione ad altissimo livello tecnico ed emotivo. Il programma proseguirà sabato 23 agosto, giornata dedicata al concorso generale a squadre, con le formazioni d’insieme pronte a sfidarsi per il titolo mondiale. Gran finale previsto per domenica 24 agosto, quando andranno in scena le finali individuali e a squadre.

Un altro prestigioso successo internazionale porta la firma di Anna Piergentili, classe 2009 e talento emergente della Ginnastica Fabriano. La giovanissima azzurra ha regalato spettacolo al torneo FIG in Bulgaria, conquistando ben quattro medaglie in una prestazione da vera protagonista: due ori alla palla e alle clavette e due argenti al cerchio e al nastro. Un risultato di altissimo livello, che premia il talento, la dedizione e la maturità tecnica di Anna, sempre più protagonista sulla scena internazionale e già indicata come una delle promesse più luminose della ginnastica ritmica italiana.

Anna Piergentili raccoglie l’eredità di una scuola d’eccellenza, quella della Ginnastica Fabriano, che negli anni ha dato vita a un’autentica tradizione vincente.

Angelo Campioni