Sofia Raffaeli sfiora il podio ai Campionati Europei di ginnastica ritmica a Tallinn

Una finale combattutissima, un’emozione dietro l’altra, ma alla fine resta l’amaro in bocca per Sofia Raffaeli, che ai Campionati Europei di ginnastica ritmica che di stanno disputando a Tallinn, in Estonia, manca il podio per soli due decimi di punto, chiudendo in quarta posizione. Nella moderna e gremita Unibet Arena, la fuoriclasse azzurra – bronzo olimpico e tra le protagoniste del circuito internazionale – ha offerto una prestazione di altissimo livello, sfiorando la medaglia dopo una gara molto emozionante ricca di colpi di scena. A brillare è stata l’ucraina Onofriichuk, che ha conquistato l’oro con 117.800 punti. Alle sue spalle la bulgara Nikolova, seconda con 116.700, terza la tedesca Darja Varfolomeev con 115.150. Raffaeli si ferma a 114.950, una manciata di centesimi che la separano da un bronzo che avrebbe coronato una stagione già ricca di soddisfazioni. Le 24 migliori ginnaste si sono sfidate nella finale all-around, dopo le selettive qualificazioni di venerdì. La competizione ha subito mostrato un livello tecnico altissimo, ma anche grande instabilità emotiva: ogni attrezzo poteva cambiare radicalmente le sorti della classifica. La tedesca Varfolomeev, già campionessa mondiale, ha preso il comando nella prima metà della gara. Sembrava avviata a una vittoria, ma il finale è stato scintillante. Le ultime rotazioni hanno visto scendere in pedana le atlete più attese – Onofriichuk, Nikolova, Raffaeli e la giovane Tara Dragas – e in un crescendo di emozioni hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico. Sofia Raffaeli, con la consueta eleganza e precisione, ha eseguito una gara solida, ma ha commesso qualche lieve imprecisione al nastro che potrebbe averle negato quei preziosi decimi necessari per il podio. Una prestazione comunque da applausi, che conferma la marchigiana tra le stelle assolute della ritmica mondiale. Alla palla sulle note di "Making Christimas" Sofia incanta pubblico e giuria con una fantastica interpretazione, il 28.100 non le rende giustizia. Alle clavette, la fuoriclasse fabrianese con "Cu ti lu dissi" porta a termine un esercizio emozionante con una buonissima esibizione (28.900). Al nastro alcune imprecisioni e un lieve avvolgimento sul primo rischio a causa di un lancio troppo corto ottiene 27.800. Nell’ultima rotazione al cerchio l’esibizione della fabrianese è incredibile, narra alla perfezione lo sofferenza e l’angoscia in "Tu si na cosa grande" di Modugno. Alla fine dell’incredibile performance esplode la gioia e la soddisfazione della sua allenatrice Mancinelli che, a bordo pedana, conferma l’incredibile prova di Sofia che ottiene un 30.150, il migliore di giornata. La ginnasta cartaia chiude al quarto posto con il punteggio totale di 114.950.

Angelo Campioni