Sogni d’oro all’Idroscalo. Milano scende in acqua. Tacchini e Casadei stelle della comitiva azzurra

Si avvicina il grande appuntamento dei Mondiali di Canoa Sprint e ParaCanoa all’Idroscalo di Milano, previsti dal 20 al 24 agosto. Cinque giornate di gara con la cerimonia inaugurale fissata per martedì 19 alle 18.30. In tutto si assegneranno 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 della Paracanoa, a disposizione di 1200 atleti e staff tecnici provenienti da 69 nazioni differenti.

Punte di diamante azzurre saranno Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, vicecampioni olimpici di Parigi 2024 e freschi del titolo europeo nel C2 500 metri a Racice, in Repubblica Ceca. Manfredi Rizza, argento di Tokyo, sarà a bordo del K4, mentre nel K2 500 metri ci sarà la coppia formata da Samuele Burgo e Tommaso Freschi. Nella Paracanoa in gara Veronica Biglia, nuova campionessa continentale nel VL2 200 femminile, e Viktoryia Pistis Shablova, argento Europeo nel VL1 200 e campionessa iridata in carica. Nella formazione maschile si porteranno dietro due argenti continentali Christian Volpi nel KL2 200 e Andrea Bedin nel VL1 200.

In tutto nella canoa ci saranno 24 atleti italiani guidati dal direttore sportivo Paolo Tommasini. In tutto sono previsti 20 equipaggi. Dieci, invece, gli atleti (e altrettanti saranno gli equipaggi) della Paracanoa sotto l’ala del direttore tecnico Stefano Porcu.