Solaria super ai Nazionali

Una straordinaria giornata di sport per l’Asdf Solaria 90 Pesaro, che ha brillato alla gara nazionale Silver della Federazione Ginnastica italiana svoltasi a Rimini conquistando titoli italiani, medaglie e finali di prestigio. Sara Volponi, categoria Senior 3, ha firmato una prestazione da incorniciare, diventando campionessa italiana al Cerchio e campionessa italiana al Nastro, con esercizi che hanno incantato per precisione, eleganza e tecnica. Nella categoria Junior 1, ha brillato Greta Grottaroli, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana al Cerchio e il terzo posto alle Clavette. Non da meno Benedetta Prosperi, nella categoria Senior 2, che ha ottenuto un prestigioso secondo posto alla Fune, diventando vice campionessa italiana e dimostrando grande tenacia e preparazione. Spazio anche alle nuove leve della Junior 2, con le ginnaste Cecilia Sperindei e Aurora Lani che si sono guadagnate l’accesso alle finali al Nastro e alle Clavette, un traguardo importantissimo in una competizione di altissimo livello. "Tutti questi risultati – afferma la presidente Iliana Angeli – testimoniano il lavoro costante e appassionato della Solaria 90 Pesaro, società da anni impegnata nella formazione tecnica e umana delle giovani atlete. Merito anche delle allenatrici Monica Fabi, Chiara Sinibaldi e Alessandra Ferri, che con professionalità e passione guidano ogni giorno le ginnaste nel loro percorso sportivo e personale. Complimenti a tutte le protagoniste di questa impresa sportiva: siete l’orgoglio di Pesaro e un esempio per tante giovani atlete in tutta Italia".

l. d.