Sorpresa ai Campionati Italiani: exploit della Swatt Club, team degli atleti bocciati al livello top. Colpo Conca, il Tricolore dell’ex professionista

Se a vincere il campionato italiano è una promessa mancata come Filippo Conca, peraltro con pieno merito suo e della sua squadra di amatori, è il caso che il ciclismo italiano la smetta di raccontarsela e inizi a rimboccarsi le maniche: saremo anche tra i padri storici di questo sport, ma il presente dice che bisogna ricostruire e pure in fretta.

A Gorizia arriva una dura lezione: la Swatt Club, un gruppo di atleti bocciati dal ciclismo che conta (lo stesso Conca, a 26 anni, dopo aver brillato fra i dilettanti è passato in due team professionistici senza lasciar traccia) mette all’angolo i vari Milan e Ganna, che fra pista e strada da anni tengono su l’Italia, e squadre intere, come l’Astana imbottita di favoriti.

Nei cinque che si giocano la corsa, la Swatt ne infila ben due, dopo aver fatto altrettanto in una fuga precedente: Conca allo sprint batte Covi, Pesenti e Aleotti, tutti di squadre Pro Tour, e il compagno Gaffuri, sotto gli occhi di Milan che per pochi secondi, dopo una corsa super, vede sfumare una prova soltanto in teoria disegnata per lui. Così non vedremo il tricolore al Tour, ma nemmeno nelle altre corse, perché la Swapp non può correre le gare dei pro: vero che lo sport è fatto anche di sorprese, ma questa per il ciclismo italiano ha l’aria del capolinea.

a. cos.