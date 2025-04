Spareggio Maceratese-K Sport: incertezza sulla sede, attesa la decisione della Federcalcio Marche

L’unica certezza è che domenica ci sarà lo spareggio Maceratese-K Sport, per quanto riguarda la sede c’è da attendere la riunione di oggi per capire se verrà confermato il Bianchelli di Senigallia, cioè lo stadio indicato dalla Federcalcio Marche nel comunicato ufficiale, oppure se la partita sarà disputata su un’altra struttura.

All’improvviso è spuntato un ostacolo: motivi di ordine pubblico? Non si sa con certezza, se non che tutto è in stand by e adesso il Bianchelli non va più bene, e pensare che questo impianto aveva disputato due anni fa senza problemi la finale tra Maceratese e Osimana che metteva in palio la Coppa Italia di Eccellenza. La notizia è stato un fulmine a ciel sereno. Oggi è atteso il rientro di Ivo Panichi, presidente del comitato regionale. che si trova in Romagna dove è in corso il torneo delle Regioni di calcio a 5. Il comitato, guidato per l’appunto da Panichi, aveva indicato Senigallia come sede per la partita: un campo equidistante tra le due realtà, con una buona capienza e che spesso ha ospitato finali o spareggi. Insomma, una struttura più che idonea.

Nel frattempo non si sta con le mani in mano e la dirigenza biancorossa sta cercando di trovare una soluzione qualora il campo di Senigallia dovesse essere definitivamente scartato. C’è da individuare una struttura che possa ospitare un cospicuo numero di tifosi considerando l’alta posta in palio. C’è chi ha avanzato l’ipotesi di giocare al Del Conero, ma l’impianto è troppo grande e ha elevati costi, oltretutto nel capoluogo di regione si festeggia San Ciriaco. Niente da fare pr Jesi per ragioni di ordine pubblico, Il Benelli di Pesaro ospita il match playoff con il Pontedera e anche questa soluzione è stata accantonata. Oggi si dovrebbe porre la parola fine con una soluzione che non penalizzi gli sportivi, in altre parole che permetta alle due tifoserie di seguire le rispettive squadre. Del resto non si può tergiversare ancora perché c’è da far partire la prevendita.

Nel frattempo la formazione biancorossa continua a lavorare, i giocatori devono pensare esclusivamente a prepararsi nel migliore dei modi alla partita che arriva alla fine di una stagione impegnative e ricca di colpi di scena. Domenica si confronteranno due formazioni protagoniste indiscusse del campionato e che secondo molti addetti ai lavori meriterebbero entrambe di salire in serie D per quanto mostrato nell’arco della stagione.