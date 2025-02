Spezia Primavera va al tappeto con il Napoli. Decisiva la doppietta del talento Ballabile

Napoli2Spezia0

NAPOLI: Turi, Colella, Garofalo, Cimmaruta (73’ De Martino), Gambardella, Esposito, Ballabile (73’ Malasomma), De Chiara, Popovic (67’ Russo), Borriello, Raggioli. Allenatore Rocco. A disposizione Sorrentino, Di Martino, Distratto F., Napoletano, Pinzolo, Distratto D., Mboumbou, Kharaban, Zago.

SPEZIA: Tortorella; Nicolai, Baldetti (68’ Rapallini), Garzia, Martinelli, Banti (68’ Felici), Di Giorgio, Lorenzelli, Fontanarosa (82’ Vicari), Franchetti Rosada (78’ Del Sante), Vannucci (78’ Arrighi). Allenatore Terzi. A disposizione: Leonardom, Marchetto, Kalushi, Schembre, Del Sante, Arringhi, Cassano.

Arbitro: Dorillo di Torino.

Marcatori: 27’ e 66’ Ballabile.

CercolaNULLA da fare per lo Spezia Primavera di mister Claudio Terzi, sconfitto al Napoli al “ Piccolo“ di Cercola. A mandare ko gli aquilotti ci ha pensato il talentuoso Ernesto Ballabile, classe 2006, autore di una doppietta. Partono bene gli aquilotti, con un’azione di contropiede di Franchetti, Di Giorgio e Fontanarosa, ma quest’ultimo è anticipato da Esposito. Al 27’, grande azione personale di Borriello, irrompe Ballabile che non dà scampo a Tortorella. Al 34’ i bianchi potrebbero pareggiare ma Fontanarosa, all’altezza del dischetto, sparacchia alto. Al 66’ i padroni di casa raddoppiano con un fendente di Ballabile. L’ultima occasione è per lo Spezia con Di Giorgio, ma Turi para.

Fabio Bernardini