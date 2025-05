Spezia trionfa 8-0 contro Ivrea e conquista la promozione in Serie B

SPEZIA

8

Ivrea

0

Asd Spezia: Sensi, Pozzi (82’ Lombardo), Fuggle, Adami, Monetini, Lovecchio (74’ Duce), Ciccarelli (54’ Manea ), Dezotti ( 58’ Dehima), Buono (69’ Barraza). A disposizione: Aliquò, Scattina, Del Freo, Sansevieri. All. Salterio

Ivrea : Malandrone, Boccardo, Poltronieri, Dreo, Ruggeri, Ambrosi, Favole, Gonnet (80’ Ferraris), Mussano, Trabucco, Pipicella A disposizione: Dreon, Boccardo G Giachetto, Montecucco. All. Sasso

Arbitro : Andrea Norci di Arezzo. Assistenti Christopher Terenziani e Tommaso Tivegna della Spezia

Marcatori: 12’ Buono, 14’ Codeca, 19’ Buono, 29’ Codecà, 63’ Parodi, 76’ Adami, 82’ Pozzi, 86’Adami.

CASTELNUOVO MAGRA

E’ serie B. Dopo una cavalcata trionfale le aquilotte conquistano la meritata promozione. Una grande festa e pubblico da record con oltre 300 presenze quello presente allo stadio “Marchini“ di castelnuovo Magra arricchito dalla presenza delle scuole calcio femminile dei Colli di Luni e Ceparana hanno accompagnato in campo le due squadre. Tra gli ospiti in tribuna

l’assessore del Comune spezzino Giulio Guerri e per la FIGC in rappresentanza del Comitato Regionale Massimo Benedetti su incarico del presidente Giulio Ivaldi. Una sfida senza storia visto il divario in classifica e le motivazioni opposte. Le ragazze di Salterio hanno dominato la scena mettendo al sicuro il risultato e la promozione già dopo la prima mezz’ora di gioco chiusa con il vantaggio per 4 a 0. Grande festa con fuochi d’artificio, magliette celebrative e tanta commozione per un grande risultato. Resta adesso la trasferta a Moncalieri poi la Coppa Italia contro il Meda domenica giugno a Castelnuovo Magra.

Le altre partite: Pietrasanta- Azalee 3-6 , Bulè Bellinzago- Baiardo 0-0 , Sedriano-Lesmo 1-5 , Monterosso- Tharros 2-1 , Pro sesto- Meda 3-1 , Torres- Formello 5-0 . Classifica : ASd Spezia 76, Pro Sesto 72, Moncalieri 66, Meda 56, Lesmo 46, Azalee 44, Baiardo 43, Bulè 36 , Ivrea 31, Tharros 29, Monterosso 23, Sedriano 22, Torres17, Pietrasanta 15, Formello 5.