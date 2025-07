Spithill, radici di un talento. "A 9 anni la prima barca, la salvai dalla discarica. Fu un lavoro di squadra»

dall’inviatoQuella vecchia barca in legno, salvata dalla discarica, ridipinta a nove anni assieme alla sorella Katie e diventata il primo cavallo vincente di Jimmy Spithill, il guru dell’Americas Cup. Un campione partito direttamente dalle basi e oggi testimonial del centro di preparazione futuristico per formare i campioni del domani: la neonata Sailing Academy di Red Bull alla Marina di Monfalcone.

Due Vecchie brocche in carriera, oggi tra i protagonisti della squadra italiana nella Sail Gp. Cosa resta di quel bambino di nove anni che ha messo in acqua una barca costruita con le sue stesse mani?

"Mi piace continuare a lavorare, giocare con il mio equipaggiamento, nel mio garage, esattamente come si farà in questa accademia. Mi piace giocare con il ’wing foiling’ (le ali che permettono alle imbarcazioni a vela di oggi di ’volare’ sull’acqua, ndr). Amo ovviamente i grandi team, ma c’è qualcosa di speciale nell’uscire da soli in mare".

Mettere assieme un’imbarcazione già così piccolo assieme a sua sorella è lì’ingrediente che l’ha resa vincente?

"Si tratta di progetti che si basano proprio sul lavoro di squadra. Sono sfidanti e ti tolgono dalla tua comfort zone, ma per essere una persona e un atleta migliore devi essere in grado di farlo".

Lei partì da una vecchia barca. Ora a Monfalcone c’è un vivaio per far crescere i campioni del domani.

"Credo che sia uno dei momenti più importanti della storia del nostro sport, con c’è mai stata un’accademia di questo tipo. Può essere una rampa di lancio per le prossime generazioni di talenti".

Sarà un passo nel mondo del professionismo vero?

"Anche di più. Per un ragazzo sarà come dire: ’Ho giocato nell’Inter, nella Juve o nel MIlan’, in pratica l’equivalente di un top club calcistico".

E’ lo scatto che mancava alla vela made in Italy?

"Questo è un luogo per crescere campioni e forgiare medaglie e ragazzi che dovranno competere a livello mondiale. È la prima volta che viene fuori una qualcosa del genere per il nostro sport, una grande opportunità per salire di livello".

L’esperienza con Luna Rossa e ora il ruolo da Ceo, fondatore e co-proprietario del Team Red Bull Italy SailGp. E’ come essere sbarcato nella Formula 1 della vela?

"Qualcosa di simile, forse c’è qualcosa in più della Moto Gp che della F1. Ci sono tante barche nel campo di regata, moltissimi sorpassi, proprio come accade per le moto".

A che punto è la squadra adesso?

"Siamo alla nostra prima stagione, ma siamo già davanti ad altre squadre con maggiore esperienza. È un processo, non si può entrare in uno sport e pensare di poter vincere subito".

Cosa c’è di diverso rispetto all’America’s Cup?

"Oltre alle tante barche in acqua, è bello spostarsi ogni weekend e trovare ogni volta il grande abbraccio dei nostri fan, che sono tantissimi. La performance delle barche è simile, ma qui abbiamo l’occasione di costruire e migliorarci per una stagione intera. L’obiettivo del 2026 ora è centrare il primo podio".

Sail Gp, un passaporto per il futuro?

"Sì, non solo mio, ma anche di tutti i giovani che si approcciano alla vela e, un giorno, quando resteranno a terra, potranno avere un ruolo in un team nella seconda parte della loro vita".