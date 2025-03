Spogliatoi. L’amarezza di Brini:: "Manca sempre qualcosa per chiudere la gara»

Post gara con il pubblico che contesta la squadra andata sotto il settore a prendere l’applauso, troppa l’amarezza per una Fermana che si fa raggiungere in extremis in un match fondamentale in ottica salvezza. Deluso mister Fabio Brini che pregustava i tre punti dopo tante sconfitte di fila. "Parlare di delusione è riduttivo. Abbiamo buttato almeno quattro punti negli ultimi minuti tra Chieti ed oggi. Spero che questo non pesi sull’esito del campionato ma prendere gol in pieno recupero, come domenica scorsa, non è affatto positivo. I ragazzi hanno lottato ma manca sempre qualcosa per chiudere la gara e paghiamo in questa fase ogni singolo errore che facciamo". Saltano agli occhi i tanti problemi di crampi nel finale di gara: "Domenica non era stato così, forse la tensione oggi l’abbiamo pagata anche in questo senso. Ogni cosa ci gira contro ma il calcio ci presenta queste situazioni e noi dobbiamo assolutamente mettere qualcosa in più in campo perché è evidente che così non basta".