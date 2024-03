Sport e salute. Tutor negli asili per l’avviamento

Il progetto pilota per portare lo sport nelle scuole d’infanzia è partito dall’Emilia-Romagna per allargarsi poi a tutta Italia. Al momento sono 2.500 i bambini dai 4 ai 5 anni coinvolti nel progetto Scuola Attiva per l’Emilia-Romagna inclusiva, al quale collaborano la Regione, Sport e Salute e l’Ufficio scolastico regionale.

È partita nei giorni scorsi la formazione dei tutor che poi andranno in oltre 100 sezioni delle scuole dell’infanzia per avvicinare i più piccoli all’attività motoria, con 20 ore previste per ogni classe. "Questa è una sperimentazione che vogliamo estendere in tutto il paese – ha detto Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute –. Avvicinare i bambini sin dai primi anni all’attività motoria è un obiettivo ribadito a più livelli. L’attività motoria è un momento di formazione umana e sociale fondamentale, con i bambini che imparano a muoversi ma anche a condividere, collaborare e a rispettare gli altri".

La sperimentazione coinvolge anche la Federazione Ginnastica Italiana e si integra nel progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva”, il progetto si sviluppa in parallelo all’iniziativa nazionale “Scuola Attiva 2023-2024” promossa da Sport e Salute e dal Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport e realizzata con la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e del Comitato Italiano Paralimpico.