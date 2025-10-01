Sport Missione Comune 2025, prorogata al 5 dicembre la scadenza del bando Icsc
Stanziate ulteriori risorse per la realizzazione, la riqualificazione, l’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica: finanziamenti a tasso d’interesse completamento abbattuto per mutui fino a dieci anni
Roma, 1 ottobre – E’ stata prorogata la scadenza di Sport Missione Comune 2025, il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. realizzato in collaborazione con l’Anci che sostiene la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali.
Fino al 5 dicembre, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per finanziare interventi quali costruzione, ampliamento, miglioramento, efficientamento energetico degli impianti sportivi; maggiori spese dovute alle variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali di costruzione; cofinanziamento alle risorse Pnrr, bandi regionali, Sport e Periferie; realizzazione di piste ciclabili.
A fronte dell’elevato numero di richieste pervenute, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha deciso di prorogare i termini del bando, confermando così il proprio impegno a sostegno degli investimenti degli Enti Territoriali. Per questo motivo, Icsc proroga la possibilità per gli Enti Territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con la possibilità di beneficiare del totale abbattimento degli interessi per i contratti di durata fino a 10 anni.
La proroga rappresenta un’importante opportunità per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni che intendono realizzare interventi a favore dello Sport, rafforzando l’accessibilità, la sostenibilità e la qualità delle infrastrutture sul territorio. In questo modo, l’Istituto conferma la propria missione di banca pubblica di sviluppo, mettendo a disposizione risorse concrete per supportare programmi di investimento capaci di generare valore sociale ed economico per le comunità.
