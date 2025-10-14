Squadra. Grifo, Ravanelli resta in auge. Biancorossi tornano in campo

Non ci saranno stravolgimenti oggi alla ripresa dei lavori, ma non si escludono novità nei prossimi giorni all’interno del club biancorosso. Perché l’operazione-Ravanelli non è tramontata. La società di Faroni, infatti, vorrebbe inserire all’interno del club la figura di Penna Bianca, en ex grifone con il Perugia nel cuore. Ravanelli è ancora sotto contratto con l’Olympique Marsiglia ma ovviamente il richiamo del Grifo ha un sapore speciale per l’ex attaccante e non si esclude che possa valutare l’offerta della società di Faroni.

Pare infatti che anche nei giorni scorsi sia stato visto nel centrostorico della città alle prese con conversazioni che potrebbero lasciar pensare ad una riflessione di Ravanelli sull’offerta avanzata ma mai formalizzata.

Intanto la squadra oggi torna in campo per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato, domenica contro il Pineto, fischio di inizio alle 17,30.

Alla ripresa dei lavori dovrebbe tornare in gruppo Gabriele Angella: il difensore centrale pare abbia smaltito il suo problema ed è pronto per rientrare a pieno ritmo e potrebbe quindi anche dare la sua disponibilità per la gara di domenica pomeriggio.

Da valutare, alla ripresa degli allenamenti, le condizioni di Giraudo che è uscito non al meglio della condizione dalla sfida di sabato scorso con il Rimini.

Più lontano il ritorno in campo di Dell’Orco, che lavora ancora a parte.

Nei prossimi giorni il difensore Riccardi si sottoporrà a nuovi controlli: ci sono margini per la gara che i biancorossi giocheranno contro il Livorno tra due settimane (lunedì 27 ottobre) al Curi.

Per il prossimo impegno di campionato Piero Braglia avrà a disposizione l’attaccante Giardino al rientro dalla convocazione con l’Under 19, per lui anche un gol nella prima delle due sfide in azzurro.