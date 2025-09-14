Squadra. Montevago al centro dell’attacco. Avanza l’ipotesi difesa a tre
Potrebbero esserci delle novità nel Perugia che oggi sfiderà l’Ascoli al "Curi" nella quarta giornata di campionato. L’allenatore biancorosso sta...
Potrebbero esserci delle novità nel Perugia che oggi sfiderà l’Ascoli al "Curi" nella quarta giornata di campionato. L’allenatore biancorosso sta anche valutando l’ipotesi di una difesa a tre, con Megelaitis, Angella e Dell’Orco. Una soluzione che potrebbe andare in controtendenza con le ultime uscite biancorosse. Se così fosse, quindi, davanti a Gemello spazio per il trio difensivo, mentre sulle corsie laterali di un centrocampo che potrebbe essere a quattro, spazio a Calapai a destra e Giraudo sulla fascia sinistra.
Mentre in mediana potrebbe essere "sacrificato" Joselito se Cangelosi opterà per i due centrocampisti, con Tumbarello e Giunti confermati al loro posto.
Il tridente pare essere una certezza: al centro dell’attacco, dopo la partita scorsa in panchina, dovrebbe tornare Montevago. Sulle fasce, spazio a Manzari sulla fascia destra e Kanoute in vantaggio su Matos e Bacchin sulla fascia sinistra.
Nel caso in cui, invece, dovesse essere confermata la difesa a quattro, spazio a Calapai a destra, Megelaitis insieme a uno tra Angella e Dell’Orco e Giraudo sulla fascia sinistra. Mediana, invece, con Tumbarello, Giunti e Joselito in regia.
Le due ipotesi sono state prese in considerazione dall’allenatore biancorosso che valuterà la soluzione migliore per affrontare l’Ascoli.
Sono 23 i calciatori convocati da mister Cangelosi in vista della sfida di domani contro l’Ascoli: Gemello, Yabre, Joselito, Angella, Giunti, Kanoute, Montevago, Matos, Bacchin, Moro, Dell’Orco, Terrnava, Perugini, Tumbarello, Broh, Vinti, Torrasi, Calapai, Ogunseye, Megelaitis, Brunori, Manzari, Giraudo.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su