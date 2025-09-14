Squadra. Montevago al centro dell’attacco. Avanza l’ipotesi difesa a tre

Potrebbero esserci delle novità nel Perugia che oggi sfiderà l’Ascoli al "Curi" nella quarta giornata di campionato. L’allenatore biancorosso sta anche valutando l’ipotesi di una difesa a tre, con Megelaitis, Angella e Dell’Orco. Una soluzione che potrebbe andare in controtendenza con le ultime uscite biancorosse. Se così fosse, quindi, davanti a Gemello spazio per il trio difensivo, mentre sulle corsie laterali di un centrocampo che potrebbe essere a quattro, spazio a Calapai a destra e Giraudo sulla fascia sinistra.

Mentre in mediana potrebbe essere "sacrificato" Joselito se Cangelosi opterà per i due centrocampisti, con Tumbarello e Giunti confermati al loro posto.

Il tridente pare essere una certezza: al centro dell’attacco, dopo la partita scorsa in panchina, dovrebbe tornare Montevago. Sulle fasce, spazio a Manzari sulla fascia destra e Kanoute in vantaggio su Matos e Bacchin sulla fascia sinistra.

Nel caso in cui, invece, dovesse essere confermata la difesa a quattro, spazio a Calapai a destra, Megelaitis insieme a uno tra Angella e Dell’Orco e Giraudo sulla fascia sinistra. Mediana, invece, con Tumbarello, Giunti e Joselito in regia.

Le due ipotesi sono state prese in considerazione dall’allenatore biancorosso che valuterà la soluzione migliore per affrontare l’Ascoli.

Sono 23 i calciatori convocati da mister Cangelosi in vista della sfida di domani contro l’Ascoli: Gemello, Yabre, Joselito, Angella, Giunti, Kanoute, Montevago, Matos, Bacchin, Moro, Dell’Orco, Terrnava, Perugini, Tumbarello, Broh, Vinti, Torrasi, Calapai, Ogunseye, Megelaitis, Brunori, Manzari, Giraudo.