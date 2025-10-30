Staccioli, il doppio salto. "Ginnastica e danza, abbiamo unito i mondi»

Giulia Staccioli è abituata ad aprire strade. Da ginnasta azzurra della ritmica alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul a ideatrice del fenomeno Kataklò, l’ex campionessa ha saputo trasformare le capacità sportive in un evento artistico. Sabato 22 novembre al PalaBigi di Reggio Emilia sarà la direttrice artistica del Freddy Grand Prix di ginnastica.

Giulia, da ex atleta: come vede la ginnastica azzurra oggi?

"Da una parte mi ritengo un po’ una pioniera soprattutto per la ritmica, quando gareggiavo io era tutto un altro pianeta, e guardando le ragazze oggi mi viene un po’ di nostalgia. Soprattutto per la parte poetica, noi avevamo un pianista per la musica, so che è una cosa un po’ retro ma questo rendeva le cose molto umane. Dall’altra provo uno stupore perché è come se non riconoscessi quello che ho fatto, rispetto alla mia generazione c’è veramente una richiesta tecnica elevatissima che mi fa restare a bocca aperta".

Si rivede in qualcuna delle azzurre di oggi?

"No, è veramente tutto molto diverso. Ma mi ritrovo in quelle ginnaste che percepisco come contagiate dall’amore per quello che stiamo facendo. Quindi mi verrebbe da dire Sofia Raffaeli, anche per il suo modo di essere un po’ schiva. Io ero veramente molto timida ed emotiva, lei è una ginnasta molto espressiva".

Da fuori sembra incredibile il controllo che viene richiesto ad atlete che sono poco più che bambine, E parliamo di nervi, non solo di tecnica.

"Era molto difficile anche ai miei tempi. Io poi vivevo molto la gara, sarei stata in palestra ad allenarmi mille ore, però poi nella competizione sentivo una grande tensione. Adesso hanno anche più possibilità di avere dei sostegni, dei mental coach, sono fondamentali in uno sport di destrezza come la ginnastica. Quando tu sai che in pedana l’unica cosa che sicuramente non dovrai fare è sbagliare, non è facile. Uno sport di situazione, come la pallavolo (Giulia è la moglie di Andrea Zorzi, ndr), ti permette di recuperare un errore perché il gioco va avanti. La ginnastica richiede un approccio mentale diverso, e lo vediamo in un fenomeno come Simone Biles che dice di aver bisogno di fermarsi, c’è un equilibrio fondamentale da trovare tra mente e corpo. Adesso i livelli tecnici sono talmente alti in tutte le discipline della ginnastica, che la testa deve essere preparatissima, anche quella allenata molto bene".

Lei con i Kataklò è come se avesse continuato..

"Praticamente sì, diciamo che ho suonato in modi diversi lo strumento del corpo. La ginnastica è uno sport meraviglioso, però alla fine diventi un pensionato molto giovane, perché smetti presto, quindi è bello aver avuto la possibilità di continuare a suonare questo strumento. Ho continuato a ballare fino a 42 anni, poi quando ho smesso ho fatto ballare gli altri".

Come è nata l’idea dei Kataklò?

"Io ho ballato con i Momix per qualche anno e ho avuto la fortuna di capire che comunque le qualità di un ginnasta possono essere delle ottime basi per diventare anche un danzatore, un artista. Poi certe cose succedono anche un po’ per caso, un giornalista mi chiese di creare uno spettacolo teatrale per i cento anni della Gazzetta dello Sport, alla fine non se ne fece niente ma è diventata la base per costituire la compagnia. Non volevo darle il mio nome, Kataklò era un termine in greco antico che avevo conosciuto facendo la tesi, significa ’io ballo piegandomi e contorcendomi’".

Immaginiamo le critiche, per i danzatori sarete troppo ’ginnasti’ e viceversa...

"È andata esattamente così. È ancora così, il pregiudizio non riguarda solo il passato. In Italia molto più che all’estero".

Quali sono le somiglianze e le differenze tra la ginnastica e quello che fate voi?

"È diverso il fine ultimo, se devi competere e sottoporti a un giudizio sai che una cosa o la fai bene, o sbagli. Noi possiamo cercare movimenti nuovi, quando vai in scena sai che non arriverà una medaglia, ma potrai trasmettere le tue emozioni al pubblico con una partecipazione differente. Noi creiamo un ponte, una contaminazione. Lo spettacolo Aliena è la sintesi, il racconto di questi 30 anni e di questa nuova razza strana che è salita su un palcoscenico 30 anni fa. Io mi sono sempre sentita un po’ un’aliena".