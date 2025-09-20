Stadi ecologici, il futuro è iniziato

Quale impronta lascia il calcio sull’ambiente?

A livello intuitivo, anche solo considerando gli aspetti relativi agli spostamenti di team e tifosi, viene facile supporre sia altissima. L’Uefa lo sa e, per questo, alcuni mesi fa ha lanciato un nuovo strumento a disposizione di club e federazioni, il Carbon Footprint Calculator, appunto un calcolatore che misura l’impatto ambientale diretto e indiretto dei vari club e combina quattro parametri: mobilità, impiantistica, beni e servizi e logistica. Non è a disposizione dei media, o almeno non ancora, anche perché così si capirebbe davvero quanto il calcio non sia un campione di sostenibilità.

Detto ciò, a livello di stadi, a macchia di leopardo, si comincia finalmente a vedere una maggiore attenzione a certi temi che, del resto, fanno parte dei 17 obiettivi di Agenda 2030.

In questo senso, un vero esempio per l’Italia è il Bluenergy Stadium di Udine, intorno al quale è stata creata una Comunità Energetica Rinnovabile. Dotato di un impianto fotovoltaico capace di produrre 1,1 MWh di energia l’anno, sufficiente per alimentare lo stadio stesso e, per il 30% della produzione, anche il territorio circostante, nel 2023 era stato considerato il quarto stadio più sostenibile del mondo dal Brand Finance Football Sustainability Index; un riconoscimento rilevante soprattutto se si considera quanta energia divora la stragrande maggioranza degli stadi italiani.

All’estero si va molto più veloci: il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, utilizzato dai Falcons della Nfl, dall’Atlanta United in Mls e pronto a ospitare otto gare dei prossimi Mondiali del 2026, è stato il primo stadio calcistico a ottenere la certificazione Leed Platinum dell’U.S. Green Building Council: può vantare 4mila pannelli solari, illuminazione completamente led, sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane e di gestione energetica.

Il Kaohsiung World Stadium di Taiwan fa pure meglio: i pannelli solari sono 9mila, i materiali con cui è realizzato sono tutti ecologici e, attorno all’impianto, si estende un parco di oltre 4 mila ettari.

Ora, tralasciando la presunta sostenibilità degli impianti di Qatar 2022 (si può, in quel caso, parlare di greenwashing) e posto che vi sono diversi altri impianti di grandi dimensioni – la Johann Crujff Arena di Amsterdam, il nuovo Tottenham Stadium o l’Aviva Stadium di Dublino – dotati di efficaci soluzioni di efficienza energetica, va da sé che siano gli impianti e i contesti più piccoli quelli realmente a impatto zero, o quasi.

The New Lawn, la casa dei Forest Green Rovers – ora in National League, ma sono stati anche in Football League One – a Nailsworth, è diventato, a livello mediatico, il paradigma della sostenibilità.

Il proprietario Dale Vince, imprenditore nel settore energetico con la sua Ecotricity, ha reso eco-friendly l’impianto, da poco più di 5mila posti, e l’intero club, dalle catene di approvvigionamento del cibo al campo interamente organico, dall’autoproduzione di energia alle maglie ecologiche (dal bambù agli scarti di caffè e plastica riciclata), sino alla scelta di tesserare solo calciatori vegani.

E ha incaricato l’archistar Zaha Hadid del progetto del nuovo stadio, l’Eco Park che sorgerà a Gloucestershire, tutto in legno e destinato a porre il limite ancora oltre. In Belgio, l’Union Saint Gilloise gioca al Marien, stadio inserito nel contesto del Dunden Park, ha finanziato il rimboschimento di un’area in Madagascar con 125mila mangrovie.

E invita il pubblico ai comportamenti virtuosi: incentiva l’acquisto di biglietti solo elettronici o l’utilizzo della bici. Cosa, questa, che accade anche a Friburgo (prossimo avversario del Bologna in Europa League), dove a ogni gara il tabellone luminoso segnala quante persone si sono recate allo stadio, appunto. In certe giornate, la cifra supera quota 7mila. In piccolo, ci sta provando anche il Modena, dove esiste da alcuni anni l’iniziativa denominata ‘In bici allo stadio’, grazie alla quale i tifosi che pedalano fino al Braglia hanno a disposizione un parcheggio gratuito, coperto e custodito con l’opportunità anche di usufruire di piccoli interventi di manutenzione grazie ai volontari della Ciclofficina Popolare ‘Rimessa in Movimento’.

Accade anche a Verona, Siena e Cagliari. Le cifre nemmeno lontanamente si avvicinano a quelle di Friburgo, ma almeno qualcuno ci sta provando.