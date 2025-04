Stagione deludente per i biancorossi: tre allenatori e nessun piazzamento

Si conclude domenica una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni. I biancorossi con tre allenatori differenti non sono riusciti a centrare nemmeno l’unidicesimo posto, opportunità in più concessa dal Rimini che ha vinto la Coppa Italia. Tre tecnici che hanno lavorato in una stagione caratterizzata per buona parte da infortuni ma che comunque non sono riusciti a trovare la chiave giusta in trasferta. Perché Vincenzo Cangelosi, in sella per i prossimi due anni, ha almeno dato un’accelerata al Curi con l’unico rimpianto nella gara con il Sestri Levante.

In principio fu Formisano, allenatore attualmente ai play off con la Pianese. Il suo cammino racconta di undici gare che hanno portato nelle casse 13 punti (sette in casa e sei in trasferta) con tre vittorie, quattro pari e altrettante sconfitte. Malino il rendimento interno, ma almeno resta l’unico allenatore ad aver portato a casa una vittoria in trasferta, ad Ascoli. La sua media punti è di 1,18 a partita.

Dopo il ko interno con il Milan Futuro arriva Lamberto Zauli, forse quello che ha subito maggiormente gli infortuni a raffica. Lo score finale è comunque deludente, con tutte le attenuanti del caso. Zauli ha guidato il Perugia per 16 partite, ha conquistato tre vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, con 12 punti conquistati al Curi e quattro fuori: media punti di 1 a gara.

L’ultimo arrivato, Cangelosi, ha ereditato una situazione critica, con la squadra vicina alla zona rossa. Nelle 10 sfide in panchina, l’allenatore ha infilato un poker di successi al Curi (13 punti in casa in 5 gare) ma purtroppo non è riuscito a cambiare il trend in trasferta: 2 punti in 5 gare. Sarebbe bastato poco, anzi pochissimo (anche un gol in meno a Campobasso), per dare almeno un senso all’ultima giornata. Ma il suo score è nettamente superiore a quello degli altri: a una gara dalla fine Cangelosi ha conquistato 15 punti in 10 gare, una media di 1,5 a sfida. Un cammino non da promozione ma da buon piazzamento play off.