Stasera gara-2 della finale Scudetto. Lodi cerca il riscatto. Trissino è già avanti

Le spalle non sono ancora bloccate al muro, ma un’ulteriore sconfitta odierna comprometterebbe di molto le speranze di vincere lo Scudetto dell’Amatori Lodi. Questa sera, ore 20.45 al PalaCastellotti, i giallorossi ospitano Trissino per gara-2 della finale di Serie A1. Dopo il ko, comunque onorevole, rimediato nella prima sfida i lombardi sono obbligati all’impresa. Vincere contro i favoritissimi veneti - cosa che ai ragazzi di coach Bresciani tra l’altro non riesce da quattro anni - e riaprire i giochi. Viceversa, un ko regalerebbe a Trissino tre match-point consecutivi. Il divario tecnico tra le due squadre pende a favore dei biancoblu anche se non in modo così elevato, come anche gara-1 ha dimostrato. La sensazione è che invece Lodi soffra soprattutto il confronto a livello psicologico, mancando sempre l’allungo nei momenti cruciali: e probabilmente solo un successo giallorosso potrebbe ribaltare i rapporti di forza.

Intanto Pablo Najera, uno dei simboli dell’Amatori, chiama a raccolta il pubblico di casa: "Per questa gara-2 abbiamo bisogno che tutti i nostri tifosi vengano a vederci. Lo stadio deve essere pieno e deve farsi sentire. I nostri sostenitori sono il sesto uomo in campo e anche grazie a loro possiamo riuscire a battere Trissino. Gara-1 ha dimostrato che possiamo rimanere attaccati alla partita fino alla fine. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva". Oltre allo spagnolo, Lodi si affiderà ancora una volta ai suoi punti fermi: insieme al carisma di capitan Grimalt, protagonista di una grande prestazione tra i pali domenica, serviranno la tecnica e i gol di Antonioni, Faccin e Compagno, gli ultimi due capocannonieri della squadra con 29 reti a testa. Al.St.