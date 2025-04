Stefania Bondavalli risponde a Carmelo Salerno sulla gestione del Mapei Stadium

L’assessora allo sport Stefania Bondavalli ieri ha commentato le parole di Carmelo Salerno relative alla gestione dello stadio. "A fine stagione - aveva detto il presidente della Reggiana - andrò dall’amministrazione comunale a chiedere di stipulare una convenzione pluriennale per lo stadio, come tutti in Italia. Dobbiamo trattare con l’amministrazione, non con un privato". Ieri la replica di Bondavalli: "L’attualità ci impone di anteporre a ogni considerazione un auspicio: la salvezza della Reggiana. Tifiamo tutti per la permanenza in Serie B e invitiamo tutti i soggetti a sedersi intorno a un tavolo al termine della stagione per parlare di futuro. Detto questo l’Amministrazione non farà mai mancare il supporto alla Reggiana perché continui a giocare in un impianto di primo livello come il Mapei Stadium-Città del Tricolore. Quanto alle dichiarazioni del presidente Salerno in merito all’utilizzo dello stadio che, secondo il presidente, dovrebbe essere regolamentato da convenzione col Comune, si tratta di una richiesta del tutto nuova, mai avanzata nelle interlocuzioni avvenute in precedenza con la società, di cui veniamo a sapere solo attraverso la conferenza stampa. Pensiamo che vadano considerati impatto economico, legittimità e trasparenza amministrativa, tenendo in considerazione che si tratta di un impianto di proprietà privata. Da parte nostra c’è sempre stata e continuerà a esserci la disponibilità ad accompagnare un processo di confronto tra le due società per l’utilizzo dell’impianto".