Stelle al Palmaria Island

Nuovo appuntamento con il nuoto in acque libere: torna domani con la sua nona edizione la Palmaria Island, gara all’insegna dell’agonismo e della bellezza organizzata dalla Rari Nantes Spezia. Sabato mattina, appuntamento con lo spettacolo in mare con una starting list di tutto rispetto, con 203 iscritti: alla competizione prenderanno parte alcuni nomi di spicco del nuoto di fondo e mezzofondo tricolore.

Ci saranno la medaglia d’argento olimpica ai giochi di Rio della 10 km Rachele Bruni (Fiamme Oro Napoli), la compagna di squadra Giulia Salin, pluricampionessa europea giovanile sulla distanza dei 5 km e Alessio Occhipinti, anch’esso del gruppo sportivo della polizia, vincitore della scorsa edizione, già medaglia di bronzo mondiale ed europea sulla distanza dei 25 km; spazio anche ai talenti locali: la campionessa del mondo giovanile Iris Menchini, Niccolò Ricciardi e Tommaso Gallesio. Un dream team che si darà battaglia sui 3,5 km del percorso, con partenza dal Pozzale alle 11.30 e arrivo in calata Doria e si contenderà il montepremi messo a disposizione dal Comune di Porto Venere, che anche quest’anno sostiene la gara – inserita nel circuito italiano di nuoto in acque libere – e concede il patrocinio. Premiazione prevista intorno alle 14 con riconoscimenti per i primi, secondi e terzi assoluti e master maschi e femmine.

Gli organizzatori hanno anche quest’anno attivato un’articolata macchina organizzativa e ringraziano tutti coloro hanno contribuito alla riuscita dell’evento, "senza cui tutto questo non potrebbe prendere forma": l’Adsp del Mar Ligure orientale, "grazie alla quale ogni anno si è potuto elevare il valore della gara, giunto ai massimi livelli nazionali, e quest’anno vedrà la presenza di un atleta proveniente dalla Germania e una dall’Australia", la Sportiva di Porto Venere, gli sponsor Jobson Italia, Co.L.Mar., Osteria all’Inferno, Pepe Nero, M.P. Ringraziamenti anche a chi garantirà la sicurezza in acqua: La Rotonda di Lerici, gli Angeli del Sup, consorzio marittimo 5 Terre Golfo dei Poeti – Battellieri del Golfo, Piloti, Pubblica Assistenza di Porto Venere e di Lerici, le forze dell’ ordine coordinate dalla Capitaneria di Porto della Spezia: Cnes, con moto d’acqua e gommone sommozzatori, Guardia Costiera di Porto Venere, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare.

Chiara Tenca