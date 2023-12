Stenmark senza età, si allena al salto con l’asta per i mondiali Master di Goteborg

Roma, 13 dicembre 2023 - Ingemar Stenmark ha deciso di mettersi in forma per saltare con l'asta ai Campionati mondiali Master di atletica leggera in programma ad agosto del prossimo anno a Goteborg, nella sua Svezia. Certo che a 67 anni non sarà facile, come ha sottolineato l'ex campione di sci in tv dopo 8 ore di allenamento: "Non è impossibile, ma non sono così competitivo". "E ha aggiunto: "Ho saltato quando ero bambino e sono sempre stato appassionato di questo sport. Avevo sempre avuto intenzione di provarlo. E' complicato, tecnicamente è difficile, è sempre una sfida".

Ma Ingemar Stenmark, il 'Re Ingo', con lo sport ha un feeling particolare, infatti oltre a conquistare sugli, tra il dicembre del 1974 e il febbraio del 1989, 86 gare di Coppa del mondo, con 155 volte sul podio, due ori olimpici e tre mondiali, non ha mai smesso di tenersi attivo. Stenmark, appesi gli sci, si è dedicato al golf, al fondo e alle gare su auto sportive.

Ottimista il suo allenatore Jonas Asplund, che osservando quel simbolo dello sci mondiale e svedese di tutti i tempi darsi da fare con l'asta, ha affermato: "E' molto promettente, un allievo divertente con le capacità di apprendere gli insegnamenti". E ha già dei fan tra i big della sua nuova disciplina come Armand Mondo Duplantis, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale a Oregon 2022 e Budapest 2023, nonché primatista assoluto della specialità con la misura di 6,23 m.: "Credo che andrò da lui all'arena e gli darò qualche consiglio", ha detto Duplantis.