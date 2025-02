Stop Jacobs, ha l’influenza e non corre a New York

New York, 8 febbraio – L’influenza blocca Marc Jacobs. Niente 60 metri ai Millrose Games per il 30enne di Desenzano oro iridato del 2022. “Lo stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a New York non è stato superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore – fa sapere lo staff del campione azzurro -. È un appuntamento, quello dei Millrose Games, estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo”. Jacobs si era già cimentato in Usa, dove vive e si allena, la scorsa settimana a Boston. Il 6”63 in finale, che gli era valso il quarto posto, sembrava un buon punto di partenza per la stagione. Ma ora arriva questo stop e non è il massimo, visto che non manca molto agli Europei, dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn in Olanda, e ai Mondiali, dal 21 al 23 marzo a Nanjing in Cina. "Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare è peggiorata nelle ultime ore – precisa Marcell in un post su Instagram -. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio". Jacobs è giunto quinto nei 100 agli ultimi Giochi, a Parigi. Non è riuscito a confermarsi dopo l’oro olimpico da leggenda a Tokyo, ma il 9”85 in una finale stellare è stato un tempo di livello assoluto, e in nessun modo si può parlare di una delusione anche perché tutti i finalisti sono giunti al traguardo con un distacco massimo di un decimo di secondo. A settembre sono in programma i Mondiali di atletica, a Tokyo. E la speranza di Marcell è di ripetere quell’impresa che l’ha posto direttamente nella storia.