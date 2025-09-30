Storico successo tra le intemperanze dei tifosi americani. Ryder Cup, l’Europa indigesta per gli Usa

Al termine di tre giorni intensi l’Europa ha superato gli Stati Uniti nella 45ª edizione della Ryder Cup. Dopo il successo a Roma del 2023 la squadra di Luke Donald ha confermato il titolo imponendosi Oltreoceano, evento avvenuto l’ultima volta nel 2012 a Medinah. Se allora i giocatori del Vecchio Continente avevano rimontato nei 12 incontri singolari di domenica, questa volta hanno rischiato di gettare al vento il più grande vantaggio della storia della competizione. Le due giornate dedicate ai doppi, con 8 incontri al giorno per altrettanti punti, avevano dato agli Europei il confortante vantaggio di 11,5 a 4,5. Non solo. Il forfait di Hovland, impossibilitato a scendere in campo nell’ultimo giorno, aveva spartito il punto del match portando gli europei a soli due vittorie dal titolo. Capitan Bradley però aveva spronato i suoi ricordando la rimonta dei New England Patriots nella finale del Super Bowl 2017, sotto di 28 a 3, invitando i giocatori a "scrivere la storia".

Il pubblico americano, che solitamente durante la Ryder Cup incita come allo stadio, ha esagerato insultando e disturbando con bestemmie, gestacci e lanci di bicchieri di birra verso i familiari dei giocatori. Un atteggiamento che nulla ha a che fare con il sacrale fair play del golf. Domenica mattina Young, Thomas, Scheffler e Schauffele hanno riportato sotto gli statunitensi vincendo gli incontri contro Rose, Fleetwood, McIlroy, e Rahm. L’inglese Fitzpatrick ha mosso la classifica del Team Europe impattando con DeChambeau (mezzo punto) mentre Aberg ha battuto Cantlay portando gli europei a mezzo punto dal titolo. L’irlandese Lowry, uno dei più bersagliati dal pubblico per il proprio sovrappeso, ha imbucato il putt decisivo pareggiando sull’ultimo green l’incontro con Henley. "Le ultime sono state le ore più stressanti della mia vita. Sapevo sarebbe stata dura, ma non così", le parole del britannico Donald, secondo capitano della storia a vincere in casa e trasferta. Sul bus dei vincitori anche Francesco ed Edoardo Molinari, nuovamente campioni come vicecapitani.

Andrea Ronchi