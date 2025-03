Storie di ex. Alvini, dopo il Grifo tre esoneri su tre stagioni

Dopo Perugia, solo esoneri per Massimiliano Alvini: quello con il Cosenza è il terzo esonero consecutivo in altrettante stagioni. Dopo l’annata vissuta sulla panchina del Grifo nel torneo 2021/2022, conclusa al primo turno dei playoff promozione, Alvini non è mai riuscito a chiudere la stagione sulla panchina dove l’aveva iniziata. Dal torneo 2022/2023, quando addirittura fece l’esordio in A al timone della neopromossa Cremonese (20 partite con una media punti di 0,65), passando per lo Spezia, club nel quale ha lavorato da luglio a novembre 2023 (15 match e media punti di 0,87), fino, appunto, al Cosenza.