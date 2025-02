Storie di ex. Cosenza: l’ombra di Oddo sulla panchina di Alvini

Ore calde a Cosenza, con la panchina dell’ex del Perugia, Massimiliano Alvini, che traballa. Il Cosenza sta vivendo un momento davvero difficilissimo: ultimo posto in classifica, 4 punti nelle ultime 11 partite e una zona salvezza che appare già lontanissima. L’ultima sconfitta, patita contro la Sampdoria, sta facendo scricchiolare sempre di più la panchina del tecnico Massimiliano Alvini che da quando ha lasciato Perugia non ha indovinato più una stagione. Allo stadio "Marassi" era presente anche il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio che, dopo la partita, si è fermato a Genova insieme al ds (altro ex Grifo) Gennaro Delvecchio. Probabile un confronto sia sulle mosse di mercato che sul futuro della guida tecnica della squadra. In tribuna dello stadio genovese era presente Massimo Oddo: il Cosenza sta pensando a lui?