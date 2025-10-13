Straneo oltre il dolore: "Mi hanno tolto la milza e ho iniziato a volare"

Valeria Straneo è un esempio, non solo per i risultati sportivi ottenuti (argento mondiale e argento europeo nella Maratona): lo è soprattutto perché quegli allori sono arrivati dopo l’asportazione della milza a causa della sferocitosi, malattia genetica da cui è affetta, e dopo aver dato alla luce i suoi due figli.

Valeria, il premio ’Atleta Epico’ che le daranno sabato sembra meritatissimo.

"Sì, questo è particolare. Al di là del nome che forse per me è un po’ esagerato, è comunque bello che me lo diano quando non sono più in attività agonistica, anche se continuo a correre con altri obiettivi perché la passione è rimasta".

Quali sono questi obiettivi?

"Adesso ovviamente corro solo per il mio benessere, perché mi piace, e soprattutto vado proprio a ricercare percorsi in mezzo alla natura. Quando mi hanno proposto di partecipare a questo evento mi sono informata e ho visto che c’entra in pieno con il mio spirito. E poi si svolge in un luogo che non ho mai visto, l’idea di correre queste tappe in completo relax, senza lo stress di dover arrivare primi, mi è subito piaciuta".

Quanti chilometri corre ora?

"Non li conto neanche, vado a correre tre o quattro volte alla settimana ma faccio 10-12 chilometri, nei weekend magari una volta alla settimana 20-22 chilometri in mezzo ai sentieri, in collina, un paio d’ore per correre in scioltezza".

In piena libertà.

"Esatto, la svolta è proprio quella. Quando ero al top, questo approccio mentale era necessario e non mi pesava assolutamente, avevo la mia routine da 180-200 chilometri alla settimana in due sedute, era quello che volevo fare, non un obbligo. Alla fine invece, quando ho provato senza riuscirci ad arrivare a correre la maratona ai Giochi di Tokyo, ho veramente stretto i denti e mi sono spremuta. E a quel punto smettere è stato un sollievo, anche se non ho messo la ciliegina sulla torta della mia carriera. Ora invece ho riscoperto il piacere della corsa fine a se stessa, faccio le gare per stare con gli amici, non per vincere. Qualche concorrente mi riconosce e mostra un po’ di timore reverenziale, ma gli dico che non sono più quella di una volta".

È più epico correre la maratona, farlo senza la milza o diventare mamma?

"Sicuramente diventare madre, non è tanto portare tuo figlio in grembo: è dopo che viene il difficile. Educare è un lavoro che si fa 24 ore al giorno, con tutto quello che ci circonda, oggi essere un bravo genitore è davvero epico".

Lei è anche laureata in Lingue e letterature straniere, ed è esplosa in età matura.

"Sì, ho cominciato ad essere un’atleta interessante dopo aver avuto i miei figli ed essermi laureata, avevo già 35-36 anni. Poi due anni fa sono rientrata all’università per prendere la specializzazione per il sostegno".

Dopo la maternità è diventata un’atleta migliore?

"No, lo sono diventata dopo l’operazione che ho avuto nel 2010, la sferocitosi ce l’ho ancora perché è genetica, ma la milza era un limite grosso perché causa la distruzione dei globuli rossi, hai un sacco di problemi legati all’ossigenazione. E fare una maratona con l’emoglobina bassissima non è molto indicato. Una volta tolta la milza i valori sono saliti e ho iniziato a scoprirmi forte anche se non ero più giovanissima".

Qual è stato il momento più bello e quello più brutto?

"Il più bello è quando finisci la gara che quasi non senti la fatica, come ai mondiali di Mosca del 2013 quando vinsi l’argento. Quello più brutto è quando vai in crisi senza sapere perché, come a New York dopo il trentesimo chilometro, quando mi si era proprio spenta la luce".

L’atletica italiana vive un grandissimo momento. Valeria, non rimpiange di essere nata con qualche anno di anticipo?

"Un po’ sì, mi dispiace perché avevo cominciato veramente tardi, avessi avuto dieci anni in meno sarebbe stato più divertente anche se sono riuscita comunque a togliermi delle belle soddisfazioni".

C’è una Straneo oggi in Italia?

"Non lo so, di atlete che possono fare benissimo ce ne sono, Sofia Yaremchuk sicuramente. Ma se in futuro la Battocletti decidesse di fare la maratona, secondo me potrebbe regalarci grandi emozioni".