Su idea dell’imprenditore Aron D’Souza: appuntamento a maggio 2026 In un resort di lusso si tiene la prima edizione dei Enhanced Games. Doping libero e milioni. I ’Giochi potenziati’?. Solo a Las Vegas

Quando chi ha i soldi si mette un’idea in testa, quasi sempre la realizza, anche se si tratta di un’idea folle. Lo sport non fa eccezione e, anzi, si prepara ad assistere a una manifestazione che, anche solo in potenza, rappresenta una fuga in avanti, meglio: una deriva. Sono gli Enhanced Games, che tradotto significa "Giochi potenziati", evento che si terrà dal 21 al 24 maggio 2026 a Las Vegas, dove un numero – oggi non ancora chiaro – di atleti gareggerà in alcune specialità di nuoto (50 e 100 stile libero e farfalla), atletica leggera (100 piani e ostacoli) e sollevamento pesi (strappo e slancio), potendo utilizzare liberamente quelle che la Wada definisce PEDs, performance enhancing drugs, farmaci dopanti. Insomma, agli Enhanced Games si potranno utilizzare lecitamente sostanze e pratiche vietate.

Libero doping in libero sport. Sembrava una provocazione quando, nel 2023, il tycoon australiano Aron D’Souza lanciò l’idea, presto invece sarà realtà. Ma chi è Aron D’Souza (nella foto in basso)? Nato a Melbourne, di stanza a Londra, avvocato e imprenditore, sul suo sito si racconta come "il fondatore di Sargon, una società di infrastrutture tecnologiche per il settore delle pensioni e dei fondi pensione nella regione dell’Asia-Pacifico. Sargon opera in Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong e ha in gestione e supervisione oltre 52 miliardi di dollari australiani, 200 dipendenti e nove uffici. Ha venduto la sua partecipazione nella società nel 2018 a un consorzio guidato da Vista Equity Partners", e va da sé che quella cessione abbia riempito D’Souza di denaro.

Nessuno nello sport aveva sentito parlare di lui sino a quando, appunto nel 2023, se ne è uscito appunto con la proposta degli Enhanced Games, che fanno capo a una società, Enhanced Ltd., registrata presso un centro direzionale di George Town, nelle Isole Cayman, la quale ha in D’Souza il proprio fondatore e presidente, e si avvale – stando a quanto si legge nel sito – dei finanziamenti del co-fondatore Christian Angermayer (che controlla il fondo di investimento Apeiron), di Peter Thiel (co-fondatore di PayPal, fu uno dei primi a finanziare Facebook) e di Balaji Srinivasan, businessman nel campo delle criptovalute. A loro si è unito recentemente Donald Trump Jr, figlio del presidente Usa. I soldi, insomma, ci sono. E anche i sostenitori imprevisti con nomi pesanti, come i luminari della medicina che compaiono fra i membri della commissione medica degli Enhanced Games, accademici e ricercatori di varie università, tra i quali spicca il genetista George Church, un’istituzione nel suo campo, così come anche, nei rispettivi settori scientifici, Michael Sagner e Katherine Zagone. Gli atleti? Alcuni ex particolarmente attratti dal denaro che D’Souza promette (per capirci: un milione di dollari per ogni record mondiale battuto), come il 33enne nuotatore australiano James Magnussen (nella foto sopra) – tre mondiali e tre medaglie olimpiche – o il 31enne greco-bulgaro Kristian Gkolomeev, quinto nei 50 stile a Parigi 2024, che, stando a quanto sostenuto da D’Souza, lo scorso aprile a Greensboro avrebbe battuto il record mondiale dei 50 stile di César Cielo, migliorando di 0,02 secondi il 20“91 del brasiliano, e anche quello che, nel 2019, realizzò Caeleb Dressel, con i costumoni (vietati dal 2010, come doping tecnologico).

Ora: che gli Enhanced Games si svolgano a Las Vegas, e peraltro in un resort di lusso, non gioca a favore della credibilità della manifestazione, tuttavia l’attualità insegna che non bisogna sottovalutare ciò che appare folle e pericoloso, né derubricare certe idee a boutade. Non lo fa il Cio: Bach aveva promesso squalifiche a tutti i partecipanti, la neo-presidente Coventry (fnella oto in alto) non s’è espressa, ma presto dovrà farlo.