Successi, ambizioni e spettacolo. I 20 anni della Scuola Micheletto

Vent’anni di passione e successi: la Scuola di Equitazione Micheletto celebra un anno straordinario, con lo sguardo rivolto al futuro. La prestigiosa Scuola di San Casciano ha festeggiato i suoi 20 anni di attività con una serata indimenticabile e una festa sociale a cui hanno partecipato numerosi allievi, presenti e passati, alcuni dei quali oggi sono diventati professionisti in ambiti diversi (medici, ingegneri, stilisti, imprenditori e tanto altro), ma tutti legati dalla passione per l’equitazione, coltivata e cresciuta tra le mura della Scuola nelle colline della Val di Pesa.

E’ stato un anno di risultati straordinari, sotto la regia della direttrice Paola Micheletto, che ha visto gli atleti brillare in diverse competizioni. Campionati Toscani Assoluti di Completo: vittoria indiscussa di Laura Battisti. Campionato delle Scuole: Laura Battisti ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo individuale con le compagne di squadra Angelina Rolle e Giulia Miniati. Progressi individuali: Anastasia Chechi ha ottenuto il secondo grado discipline Olimpiche mettendo a segno un obiettivo importante per la sua carriera. Angelina Rolle ha non solo conquistato il terzo posto nella categoria 100 di completo, ma ha anche finito la stagione debuttando nella categoria 1 con obiettivi prestigiosi.

Competizioni internazionali: Matteo Arcidiacono ha rappresentato con orgoglio la Scuola al Concorso Completo Internazionale dei Pratoni del Vivaro. Nel Dressage: Bianca Bucci e Benedetta Baccani hanno ottenuto numerose vittorie in categoria Saint Georges ad Arezzo e ai Pratoni del Vivaro segnando il loro passaggio alle categorie superiori.

Importanti i debutti del giovane team di Completo al Centro Ippico Pineta Salviati, composto da Lorenzo Miniati, Giorgia Fumarola, Sara Bracali e Matteo Innocenti, che ha battezzato il loro ingresso nel campo agonistico così come i progressi del gruppo Junior Dressage, con Alice Ristori, Emma Romagnoli, Sara Fumarola e Clara Bonan. Che tornano dalle loro prime gare con una prima posizione nel Campionato Toscano a squadre e alcuni medaglie d'oro e piazzamenti individuali che sono un'ottima partenza per l'attività del nuovo anno.

L’entusiasmo non si ferma e la Scuola di Equitazione Micheletto, forte dei suoi 20 anni di storia e professionalità continua ad affermarsi ad alti livelli e con le giovani promesse per un futuro di ulteriore crescita numerica e qualitativa. "Questi vent’anni – afferma Paola Micheletto – rappresentano un percorso di crescita, passione e dedizione che ha saputo coinvolgere e unire generazioni di allievi. Il legame con la nostra scuola, dimostrato anche da chi vive oggi lontano, è la testimonianza più bella di un progetto che va oltre lo sport, diventando una comunità. Pronti a scrivere nuovi capitoli di questa straordinaria storia, continuando a coltivare talenti e a trasmettere l’amore per il cavallo e per lo sport. Grazie a tutti".

Francesco Querusti