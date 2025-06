Successi per Fit Unit: trionfi di Scacchia e Pantini all'Etf Finals Champion

Un momento a dir poco positivo quello dell’associazione Fit Unit, realtà impegnata nel mondo della boxe, kick boxe, k1 e difesa personale. A splendere sono i ragazzi di Alessandro Ruschi che hanno saputo ottenere importanti successi nel corso delle recenti apparizioni sul ring ed in particolare Riccardo Scacchia, Federico Scacchia e Alessandro Pantini. I tre ragazzi hanno preso parte all’Etf Finals Champion che si è tenuto a Roma, al Palatorrino lo scorso 25 maggio.

Una manifestazione che ha rappresentato la fase finale del circuito Etf con incontri di K1, ma anche kickboxng, boxe, muay thai, Mma, grappling, karate e low kick master. Un appuntamento di rilievo nel panorama delle arti marziali dove i tre aretini sono riusciti ad essere protagonisti fin dalle prima battute meritando di salire sui gradini più alti del podio.

A brillare in primis è stato Riccardo Scacchia che ha vinto la cintura nella propria categoria di appartenenza. Insieme a lui anche Federico Scacchia che ha vinto la medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio. Una citazione d’onore anche per Alessandro Pantini che invece è tornato a casa con una splendida medaglia d’argento. Grande soddisfazione ovviamente per i ragazzi ma anche per il loro tecnico Alessandro Ruschi e tutto lo staff della palestra che svolge la propria attività nella sede di via Galvani ad Arezzo e che in vista anche della prossima stagione sportiva sta mettendo in cantiere anche importanti novità per quanto riguarda i corsi.

Tra l’altro proprio Alessandro Ruschi lo scorso 25 maggio a Roma ha ricevuto un diploma di merito per l’attività svolta, la grande passione, per le arti marziali e la capacità di allevare e crescere giovani talenti che hanno saputo distinguersi.

Alessandro è il fratello di Sara Ruschi, la giovane donna uccisa insieme alla madre Brunetta Ridolfi in una notte maledetta di due anni fa nell’appartamento di fronte a Porta San Lorentino. "Da quel giorno il mio impegno per la difesa personale, che insegno da anni, ha assunto un significato diverso – racconta Alessandro Ruschi – proprio nel ricordo di Sara e per l’importanza che può avere, in particolare per le donne, essere in grado di difendersi da sole".

