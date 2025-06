Successo di Lamberto Zanzani e Pietro Conti all'Adriatic Golf di Cervia

L’ultimo fine settimana di primavera all’Adriatic Golf di Cervia è stato vissuto in un clima tipicamente estivo. Il caldo non ha condizionato il gioco avvenuto su un percorso in ottime condizioni. Sabato 14 giugno i giocatori sono scesi in campo nella Technogym Golf Cup. Lamberto Zanzani ha vinto con 73 colpi, due solamente oltre il par del campo. In prima categoria Marco Scalabrini (40) ha preceduto Paolo Vetricini (38) e Filippo Binazzi (37). In seconda Luca Zanzani ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, 43 punti, prima di Andrea Valentini e Fabio Di Pietro, appaiati a quota 37 punti. In terza Daniela Sacchini (42) ha avuto la meglio nei confronti di Roberto Malandri, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Stefano Biserni (40). Il giorno seguente al club romagnolo ha fatto tappa il circuito Royal Air Maroc Trophy. Pietro Conti ha vinto con 73 colpi. Paolo Vetricini (38), Adriano Acquaviva (40) e Cristina Gualdi (42) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Simone Santovito (35), Claudio Terzulli (39) e Andrea Masiero (37).

Andrea Ronchi