Successo per la seconda prova regionale del Campionato Silver di ginnastica ritmica a Massa

Si è concluso con successo l’intenso weekend della seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver per i livelli LA LB LC di ginnastica ritmica. Un evento sportivo di grande portata, organizzato al Palazzetto di Massa dall’associazione sportiva dilettantistica le Maripose, in collaborazione con il comitato Regionale Toscana della Federazione Ginnastica d’Italia. All’evento hanno partecipato ben 443 atlete provenienti da tutta la zona costiera della Toscana. All’iniziativa ha partecipato l’assessore Roberto Acerbo, a nome dell’amministrazione comunale, che ha sottolineato nel suo intervento l’importanza di eventi sportivi di così grande portata sul nostro territorio, perché rappresentano momenti di impegno e aggregazione sociale, oltre a valorizzare gli atleti locali e a promuovere l’attività sportiva fra i giovani.

Per la scuola massese in gara hanno partecipato 48 ginnaste dei gruppi avanzati tra cui spiccano in diverse categorie e livello diverse ginnaste: Giulia Fini ha vinto la categoria A2 LC1, seconda nelle A3 Chloe Giovannetti, Bianca Fialdini A2 LC2 prima a parimerito, Caterina Del Sarto terza classificata nelle A5 livello LC2 . Nei livelli LB1 senior 2, senza confronto, primo posto per Giulia Filomene. Nei livelli LA2 , categoria A1 vince Naima Germelli, seconde a parimerito Bartoli Anna e Ceccarelli Emma Viola , nella A2 seconda classificata Mosti Virginia, nelle A5 primo posto per Desyree Ricci e terza al cerchio Noemi Maione . Un’ organizzazione che si conferma vincente e che porta sul panorama toscano l’efficienza di una società sportiva massese, guidata da Marianna Bongiorni.