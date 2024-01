Successo per le ragazze, i maschi staccano il pass per le Olimpiadi. Dream Team, a Parigi è già festa

Alla fine gli azzurri più contenti erano quelli arrivati quarti, perché la mancata medaglia vale il vero risultato che il fioretto italiano cercava a Parigi: la qualificazione anche della squadra maschile alle Olimpiadi che si terranno nello stesso impianto della capitale francese tra qualche mese.

Ma erano felicissime anche le ragazze, che hanno vinto la gara a squadra nella tappa francese della Coppa del mondo: lo hanno fatto battendo in finale proprio le padrone di casa per 45-41. Le ragazze erano già qualificate per i Giochi, ma questo non ha tolto la fame: il gruppo composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che detiene anche il titolo mondiale a squadre, ha prima battuto con lo stesso punteggio di 45-27 Singapore negli ottavi e poi l’Ungheria nei quarti. In semifinale 45-31 al Giappone, in finale il Dream Team di Cerioni ha dovuto soffrire di più prima di esultare. Il punto finale è stato firmato dalla campionessa mondiale anche nell’individuale, Alice Volpi.

Quanto alla squadra maschile, il quartetto composto oggi da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato l’Austria (45-22) e la Polonia (45-36), ma in semifinale si è dovuto arrendere all’ultima stoccata, 45-44, contro gli Stati Uniti che poi hanno vinto battendo il Giappone (in finale c’era l’arbitro Simona Pierucci). Nel match per il bronzo contro la Francia, gli azzurri sono stati battuti 45-32, ma avevano già vinto strappando aritmeticamente il pass olimpico.

d. r.