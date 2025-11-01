Sugli spalti, da acquistare entro l’8 novembre. Pacchetto derby: tre sfide in Curva a trenta euro. Arezzo, Vis Pesaro e Ternana in promozione

Un pacchetto per i derby al Curi. E nel mezzo la gara con la Vis Pesaro. Il Perugia scende i campo con un mini abbonamento scontato per le prossime tre sfide da vedere in Curva Nord al prezzo di trenta euro. La società, infatti, comunica che è già possibile acquistare un pacchetto di tre gare ad un prezzo speciale solo per il settore di Curva per le gare contro Arezzo (in programma domenica 9 novembre alle 14,30), Vis Pesaro (24 novembre alle 20,30) e Ternana (in calendario il 7 dicembre ma da confermare). Promozione che sarà possibile per una settimana: si potrà acquistare il pacchetto solo entro sabato 8 novembre, poi non sarà più possibile usufruire di questo sconto.

La vendita sarà inizierà nel pomeriggio in biglietteria e in modalità online (solo per i possessori di Grifo Card) e presso ricevitorie abilitate Ticketone. Visto le limitazioni previste contro Arezzo e Ternana, l’acquisto di tale pacchetto è riservato solo ai residenti della provincia di Perugia. Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

Chi volesse acquistare in biglietteria, questi gli orari: Oggi sarà possibile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domani dalle 10 alle 13 (chiusa il pomeriggio), mentre da lunedì 3 a venerdì 7 novembre dalle 16 alle 19 (chiusa la mattina), sabato 8 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.