Sugli spalti. Debutto venerdì sera con il Guidonia. Tagliandi in vendita: orari del botteghino

È iniziata la settimana della prima giornata di campionato. Che per i biancorossi sarà venerdì sera al Curi alle 21,15 contro il Guidonia Montecelio. Ha preso il via la vendita dei tagliandi per l’incontro, in modalità online (solo per i possessori di Grifo Card) e nelle ricevitorie abilitate Ticketone e anche al botteghino di Pian di Massiano.

Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti orari (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria): oggi, domani e giovedì solo nel pomeriggio, dalle 16 alle 19. Ancora da definire, invece, l’orario di venerdì, giorno della partita.

La società biancorossa fa sapere che venerdì non si sottoscriveranno gli abbonamenti ma si venderanno solo i taglindi per la partita.

Prezzi dei biglietti (va aggiunto 1 euro di prelazione): Poltroncina 45 euro (intero), 34 euro (ridotto Under 14); Tribuna Ovest 29 euro (intero), 22 euro (ridotto); Curva Nord 15 euro (intero) 10 euro (ridotto); Settore ospiti 15 euro (intero), 10 euro (ridotto).