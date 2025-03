Sugli spalti. È partita la prevendita. Gli orari del botteghino

Sono in vendita i tagliandi per la partita tra Perugia e Ascoli, in programma lunedì sera con fischio di inizio alle 20,30 allo stadio "Curi". I biglietti sono disponibili online (esclusivamente per i possessori di Grifo Card) nelle ricevitorie abilitate TicketOne e da oggi al botteghino di Pian di Massiano. La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti orari: oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, lunedì (giorno della gara) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18:30. Anche dopo la chiusura della biglietteria, i biglietti saranno comunque disponibili nelle ricevitorie abilitate.