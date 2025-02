Sugli spalti. Il Centro Coordinamento organizza per lunedì

Nonostante il momento non esaltante del Perugia, i tifosi si preparano per affrontare la prossima trasferta che vedrà i biancorossi di Lamberto Zauli impegnati nel posticipo di lunedì sul campo della Lucchese (fischio di inizio alle 20,30). La squadra biancorossa in trasferta soffre e non poco, in questo momento delicato della stagione serve la spinta dei tifosi e lunedì sera a Lucca, in uno scontro diretto in chiave-salvezza, non mancherà il supporto del Centro di Coordinamento Perugia Club che organizza la trasferta con partenza fissata alle 16.30 dal parcheggio dietro il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova.

Il prezzo del viaggio in pullman è di 25 euro. Per chi fosse interessato e chi volesse chiedere informazioni può contattare i seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).