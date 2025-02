Sugli spalti. Tagliandi in vendita. Mille posti disponibili

Sono in vendita i tagliandi per la sfida contro la Lucchese, posticipo di lunedì alle 20,30. I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (Curva Est) dello stadio “Porta Elisa”, che ha una capienza di 1000 posti. Il costo del biglietto è di 9 euro, a cui vanno aggiunti diritto di prevendita e spese accessorie. La vendita per il settore ospiti si concluderà domenica , vigilia del confronto, alle 19. Nonostante il giorno piuttosto scomodo per la trasferta, i tifosi si stanno organizzando per non far mancare il supporto ai giocatori biancorossi. Ci sarà il centro di Coordinamento che fa sapere che organizza il viaggio per chi fosse interessato, ci saranno gli ultras della Curva Nord che hanno anticipato, intanto, che sabato mattina saranno allo stadio per assistere alla seduta di allenamento a caricare la squadra alla vigilia di una trasferta molto delicata.