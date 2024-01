SULLA PISTA DI KITZBÜHEL. Szollos cade e batte la testa. Cuche si fa male a un ginocchio

Ancora incidenti sulle piste da sci, questa volta durante le prove sulla leggendaria Streif, a Kitzbühel, in Austria. L’israeliano Barnabas Szollos è caduto battendo la testa sulla pista ghiacciata, ha perso il casco ed è scivolato nella rete di sicurezza. Il 25enne è stato curato sul posto e poi soccorso in elicottero. Nel pomeriggio il responsabile della Kaestle, Rainer Nachbauer, ha detto che Szollos, israeliano ma ungherese di nascita, era fuori pericolo.

Lo svizzero Remi Cuche, nipote di Didier, si è invece fermato per un infortunio al ginocchio ed è stato a sua volta portato via in elicottero. Si sospetta la rottura del legamento crociato.