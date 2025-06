Summer McIntosh stabilisce il record mondiale nei 200 metri misti ai trials canadesi

Nella terza giornata dei trials canadesi di qualificazione al mondiale di Singapore, in corso di svolgimento a Victoria nel British Columbia, Summer McIntosh (nella foto) ha stabilito il nuovo record mondiale dei 200 metri misti. La 18enne di Montreal ha fermato i cronometri sul tempo di 2’05”70 migliorando di 42 centesimo il precedente primato dell’ungherese Katinka Hosszu. "È sempre stato uno di quei record che avevo nella testa fin dalle selezioni di due anni fa . Ci giravo attorno, cercavo di rosicchiare centesimi su centesimi. E riuscirci finalmente è stato un ‘wow’, ce l’ho fatta davvero. ... È fantastico".

Queste le parole di McIntosh dopo aver stabilito il nuovo record mondiale "I 200 misti sono la mia gara principale tra le cinque o sei su cui punto -ha concluso la nuotatrice -. Devo eseguire tutto in modo perfetto, non c’è spazio per errori, ed è quasi uno sprint per le mie caratteristiche. Sono davvero molto soddisfatta e questo mi dà molta fiducia in vista di Singapore. Sto cercando di affrontare una gara alla volta. Gestisco le batterie in modo fluido e poi arrivo in finale completamente concentrata e focalizzata".

I Campionati Mondiali di nuoto della Fina (World Aquatics) a Singapore si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.