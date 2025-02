Super Bowl 2025, è ancora scontro fra Trump e Taylor Swift. Il presidente si intesta i fischi per la popstar. “Maga non perdona”

New York, 10 febbraio 2025 - La vittoria dei Philadelphia che ribalta i pronostici ma soprattutto l’ennesimo scontro a distanza tra Donald Trump e Taylor Swift. E’ questo infatti l’highlight del Super Bowl 2025, che ha visto trionfare i Philadelphia Eagles dominando i Kansas City Chiefs, vincitori delle due ultime edizioni della finale del football americano ed evento sportivo più seguito d’America. Gli Eagles hanno vinto 40-22 dopo aver chiuso il primo tempo 24-0. Una delusione per Donald Trump, primo presidente della storia ad assistere al Super Bowl, che si era schierato apertamente per i Chiefs, snobbando Philadelphia, la franchigia che non venne invitata da Trump alla Casa Bianca nel 2018, dopo che molti giocatori avevano deciso di disertare in polemica con le sue politiche. Grandi protagonisti il quarterback afroamericano Jalen Hurts e il coach, Nick Serianni, ma tutta la squadra ha costruito questo successo con una difesa che ha annichilito per tre quarti la star amata da Trump, il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes.

I Philadelphia Eagles vincono il Super Bowl 2025 (Ansa)

Il presidente Usa, come previsto, ha lasciato il Ceasars Superdome, quando il Super Bowl era ancora in corso e gli Eagles di Philadelphia erano in vantaggio sui Chiefs di Kansas City.

Trump si intesta i fischi a Taylor Swift

Ma più di tutto in questo Super Bowl sta tenendo banco la querelle a colpi di fischi e tweet del presidente con la ‘storica’ rivale Taylor Swift, arrivata al Super Bowl più o meno in contemporanea con Donald Trump. Nonostante i due siano accomunati dal tifo per la stessa squadra. La popstar infatti è fidanzata con il tight end dei Chiefs Travis Kelce. Ripresa dalle telecamere mentre entrava nello stadio al Super Bowl con indosso un blazer bianco oversize dalle spalle strutturate, è stata fischiata e Donald Trump se ne è preso il ‘merito’, postando una frecciatina sui social media a Swift.

"L'unica che ha avuto una serata più dura dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift", ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social, "E' stata fischiata fuori dallo stadio. MAGA non perdona!". Trump aveva precedentemente condiviso un post da un altro account che prendeva in giro Swift, che metteva a confronto l'accoglienza di Trump da parte dei fan del Super Bowl con quella della cantante. Trump è stato applaudito fragorosamente quando è comparso sullo schermo gigante all'interno dello stadio, mentre salutava cantando l'inno nazionale. "Trump riceve grandi applausi al Super Bowl mentre Taylor Swift viene fischiata: il mondo sta guarendo!" si leggeva nel post. La popstar è stata una delle celebrità più in vista a sostenere la rivale di Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Kamala Harris, l'anno scorso e il suo sostegno ha spinto Trump a postare su Truth: "Odio Taylor Swift". Resta da dimostrare che a fischiarla fosse un pubblico bipartisan e non i fan degli Eagles che non le perdonano la storia d'amore con Kelce.

Serena Williams invece, ospite a sorpresa dell'half time di Kendrick Lamar, prima di salire sul palco, ha mandato un messaggio di solidarietà a Taylor Swift dopo i fischi. "Non ascoltarli", ha detto la tennista. Sia Kendrick che Serena vengono da Compton, in California. Drake è stato un boyfriend di Serena una ventina di anni fa.