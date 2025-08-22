Super derby con lo Spezia. Abiuso guiderà l’attacco: "Darò tutto per la squadra»

Con i rientri di Finotto e Torregrossa ancora da valutare potrebbe toccare ancora a Fabio Abiuso, l’ultimo arrivato, guidare domenica l’attacco della Carrarese. Il ventiduenne di Sassuolo è già stato gettato nella mischia a sorpresa lunedì sera a Udine nonostante due soli allenamenti con la squadra. "E’ stata una grande emozione – ha raccontato – perché era da tanto tempo che non rigiocavo una partita ufficiale. Sono molto contento che il mister mi abbia dato subito fiducia. C’è stata una connessione immediata coi compagni ed è stato facile ambientarmi così come lo è stato scegliere la Carrarese. E’ bastato ascoltare per cinque minuti il mister ed il direttore che mi hanno spiegato il progetto ed espresso la fiducia che riponevano in me. L’anno scorso da avversario avevo avuto l’impressione di una squadra compatta, che sapeva sempre cosa fare. Ho trovato in effetti una squadra solida ed un gruppo molto unito. Kleis Bozhanaj mi aveva un po’ spiegato le dinamiche dello spogliatoio ed avevo già notato questa compattezza anche tra tifoseria e squadra. Adesso per me è fondamentale cercare di ritrovare la fiducia in me stesso che ho un po’ perso ma la cosa più importante resta l’obiettivo di squadra".

La Carrarese su Abiuso ha fatto una sorta di blitz superando la concorrenza di diverse società e facendo un investimento importante sul giocatore con un contratto quadriennale. In questi giorni si sta assistendo ad un vero e proprio valzer delle punte con il Mantova che si è tuffato su Bonfanti ed il Padova su Lasagna. Sarà il campo, poi, a dire chi avrà fatto le scelte migliori. C’è da capire se con Abiuso la Carrarese può considerarsi al completo o se è ancora alla ricerca di qualcosa visto che radio mercato la mette tra le pretendenti dell’ex Biasci, in uscita dal Catanzaro. Le attenzioni adesso restano tutte calamitate sul derby per il quale si sta avvicinando a grandi passi il sold out, almeno relativamente ai settori riservati ai locali. La sfida di domenica sarà diretta da Luca Pairetto di Nichelino. Una designazione che non fa impazzire di gioia nessuna delle due parti. La Carrarese non ha un bel ricordo dell’unico precedente della passata stagione a Cittadella, lo Spezia ne contestò l’operato nella finale d’andata dei play off.

Gli ultras azzurri, intanto, hanno organizzato per questo sabato un ultimo saluto alla vecchia Curva Nord. Si sono dati appuntamenti alle 20 per trascorrere insieme una serata nel luogo che per generazioni ha custodito la voce e la passione del tifo carrarino. Sarà un ultimo abbraccio collettivo a quello che non è stato solo un semplice spazio ma la casa di intere generazioni di tifosi. Il tutto aspettando la nuova curva con gli Ultras della "Nord Lauro Perini" che hanno già chiarito da tempo che non entreranno allo stadio finché non sarà ultimata.

Gianluca Bondielli