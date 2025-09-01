Super Fontecchio fa volare l’Italia. Ora il secondo posto è più vicino

Italia 96 Bosnia 79

ITALIA: Gallinari 1, Melli 6, Fontecchio 39, Thompson 14, Ricci 5, Spagnolo, Procida ne, Niang 3, Spissu 14, Diouf 14, Akele, Pajola 6. All. Pozzecco

BOSNIA: Nurkic 21, Roberson 13, Alibegovic 12, Arslanagic ne, Atic 10, Halilovic ne, Gegic 9, Penava, Lazic 5, Hrelia ne, Vrabac 4, Kamenjas 5. All. Bekir

Arbitri: Kallio, Marques, Praksch

Note. Parziali: 21-22; 40-44; 61-72. Tiri da due: Italia 18/34; Bosnia 26/44. Tiri da tre: 14/24; 5/21. Tiri liberi: 18/23; 12/16. Rimbalzi: 28; 31.

BASKETdi Massimo Selleri

L’Italbasket soffre, ma alla fine porta a casa una vittoria importante per quanto riguarda la corsa verso gli ottavi in questi campionati europei. Dopo due gare in cui Simone Fontecchio in attacco aveva combinato poco o niente, ieri l’ala pescarese ha fatto il bello e il cattivo tempo e con i suoi 21 punti segnati nel primo tempo già si era rivelata una vera spira nel fianco della difesa bosniaca. Purtroppo il ritornello che accompagna gli azzurri in questa manifestazione è sempre la stessa: in ogni partita la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco deve sempre trovare una strada per aggirare la fisicità avversaria. Alcuni quintetti ci riescono, altri fanno troppa fatica e questo riflette in un andamento altalenante della partita. Se a questo si aggiunge una terza arbitrale altrettanto variabile nel suo metro di giudizio ecco spiegato il nervosismo che ha portato il ct Giammarco Pozzecco ed essere espulso per somma di tecnici quando ancora ci sono da giocare ci sono ancora 18’.

Sempre animata dal "Fonte" la nazionale passa dal 51-54 al 66-56 poi sul 66-58 il bosniaco Gegic cerca di accendere una rissa, ma alla fine solo Marco Spissu si prende un antisportivo. La cosa costa tre punti immediatamente impattati da Darius Thompson, a seguire pure Giampaolo Ricci mette la tripla per il nuovo +11 (61-72) e poi all’inizio dell’ultimo quarto ci sarà pure il +15. Curioso che il tiro dall’arco sia stato uno dei problemi di questo gruppo fino a sabato, poi all’improvviso la situazione si sia sbloccata e ieri sia stata una delle principali risorse azzurre.

Gli avversari a perdere non ci stanno ma la loro rimonta si ferma sul -5. Pizzicata nell’orgoglio l’Italia gioca a memoria e soprattutto in difesa decide che è arrivato il momento di fare sul serio. Alessandro Pajola firma il 77-90 s 2’ dalla fine e se non è ancora chiusa ci siamo vicini. La parola fine la metterà l’incontenibile Fontecchio per un 77-93 che mette tutti a sedere. Non c’era bisogno di una conferma, ma questa squadra ancora una volta ha dimostrato voler far bene e di voler andare lontano con la maglia azzurra. Domani (ore 20.30) si gioca contro la Spagna e in palio c’è il secondo posto nel girone che renderebbe la vita un po’ più facile agli ottavi.