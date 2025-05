Tragico maxi incidente nella Superbike britannica: morti due piloti

Londra, 6 maggio 2025 – Tragica gara nella Superbike britannica. Due piloti sono morti ieri in un incidente che ha coinvolto ben 11 moto sul circuito di Oulton Park, nel Cheshire. A perdere la vita il 21enne inglese Owen Jenner per una lesione cerebrale e il 29enne neozelandese Shane Richardson per le lesioni al petto. Il 47enne Tom Tunstall ha riportato importanti traumi alla schiena e all'addome, mentre cinque piloti sono rimasti feriti ma non gravemente. Illesi gli altri tre.

Straziante la scena, che è stata ripresa in diretta tv: subito dopo la partenza del quarto gruppo del British Supersport Championship un pilota ha perso il controllo all'uscita della prima curva, sbandando sull'asfalto e finendo contro un altro concorrente. Da qui poi la reazione a catena con una delle moto coinvolte che ha preso anche fuoco. La corsa è stata subito interrotta, mentre il personale sanitario si precipitava in pista per prestare soccorso. Nonostante i tentativi sia Jenner sia Richardson non ce l'hanno fatta, Tunstall è stato trattato a bordo pista e poi ricoverato al Royal Stoke University Hospital.

Il Motorcycle Circuit Racing Control Board e il MotorSport Vision Racing hanno fatto sapere che “stanno indagando sulle circostanze dell'incidente in collaborazione con la polizia del Cheshire”.

La categoria Supersport è aperta a moto 600 cc, leggermente più piccole rispetto a quelle che partecipano al Mondiale Superbike. Inaugurato nel 1953, il circuito si trova nel Cheshire, in Inghilterra, a 21 km dalla città di Chester. Attualmente il circuito di Oulton Park ospita i principali campionati automobilistici del Regno Unito: Touring Cars, Formula 3 e Superbikes. Oulton Park è di proprietà di MotorSport Vision dal 2004.