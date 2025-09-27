Supercoppa al Rovigo. Viadana perde il primo trofeo della stagione

Dopo lo Scudetto e la Coppa Italia, il Rugby Rovigo Delta completa il tris alzando la Supercoppa Italiana. Per Viadana, ancora una volta, resta il rimpianto di una nuova sconfitta, questa volto in un match mai davvero in equilibrio. Non c’è stato infatti spazio per sorprese nella finale di Supercoppa Italiana. Al Battaglini di Rovigo i rossoblù hanno confermato la loro supremazia sul panorama nazionale, piegando Viadana 40-14. Un successo netto, costruito fin dal primo tempo chiuso sul 19-7. Per i mantovani è stata un’altra giornata amara. Il numero 14 torna a segnare un passo falso: tanti erano i punti di vantaggio che i gialloneri si erano visti rimontare nella finale Scudetto dello scorso 31 maggio e 14 sono stati i punti messi a segno in questa finale, insufficienti a contrastare un’autentica macchina da guerra. Rovigo ha imposto sin dai primi minuti il proprio ritmo: solidità in mischia, disciplina difensiva e capacità di capitalizzare ogni occasione. Viadana ha faticato ad entrare in partita, trovando la prima meta solo allo scadere del primo tempo con un pick and go di pura potenza di Jelic. Nella ripresa i rossoblù hanno gestito con autorità, allungando con una meta di Enrico Giulian, nata da una maul perfetta. Nel finale è salito in cattedra Bruno, autore di due mete che hanno chiuso i conti, mentre Tompson è stato premiato come uomo del match. Il ciclo vincente di Rovigo prosegue senza pause, grazie a un gruppo affamato e organizzato. Viadana, invece, dovrà ritrovare certezze e crescere per tornare a competere per i piani alti della classifica.

ROVIGO-VIADANA 40-14 (19-7) A.L.M.