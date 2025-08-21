Supporters. ’Picco’ aperto soltanto a chi ha la tessera del tifoso
Si ai carrarini al "Picco" ma soltanto ai possessori della tessera del tifoso. La decisione già ampiamente ventilata alla fine è stata quella che ha avuto completo riscontro. Ieri mattina è iniziata la vendita dei biglietti riservata al settore ospiti che andrà avanti sino a sabato alle 19 e sarà riservata esclusivamente ai possessori della tessera di fidelizzazione Carrarese Calcio 1908. Il club azzurro ha precisato che la card denominata 1908 non è tessera del tifoso e pertanto non è utilizzabile. I tagliandi saranno acquistabili sul sito web Vivaticket o nei punti vendita abilitati su tutto il territorio nazionale. La Curva Ospiti dello stadio Alberto Picco può accogliere fino a 1457 spettatori ma difficilmente verrà riempita anche solo per metà. La tifoseria organizzata, a partire dalla Curva Nord Lauro Perini, con tutta probabilità diserterà seppur a malincuore la vicina trasferta restando fedele ai propri principi. "Trasferte libere" è uno dei motti degli ultras azzurri che non vogliono sottostare a tessere o autorizzazioni e portano avanti da anni questo loro credo. A La Spezia, così come accaduto nel campionato precedente, arriveranno al massimo un centinaio di supporters apuani o giù di lì. Continua a procedere a gonfie vele, invece, la prevendita per tutti gli altri settori riservati ai tifosi locali. Questo significa che la Carrarese si troverà a giocare in uno stadio pieno ed ostile ma questo era un aspetto già messo in preventivo. Gianluca Bondielli
