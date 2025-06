Susanna Cicali conquista l'argento nel K1 5.000 metri a Poznan

Nel corso della sua lunga carriera ha vinto di tutto: nella canoa velocità e nella maratona, un’altra specialità nella quale è ancora fra le più forti al mondo. Susanna Cicali, fiorentina, 32 anni, si è avviata giovanissima allo sport della pagaia alla Canottieri Comunali sotto la guida di Marco Guazzini, il suo primo allenatore che ha continuato a seguirla sulle acque dell’Arno anche quando ha indossato la maglia delle Fiamme Azzurre.

Il suo risultato più recente è di pochi giorni fa quando nella seconda prova di Coppa del Mondo a Poznan, in Polonia, ha vinto la medaglia d’argento nel K1 5.000 metri confermandosi come una delle migliori specialiste di sempre nel fondo. Col tempo di 23’10“35 si è piazzata alle spalle di un’altra fuoriclasse sulle lunghe distanze: l’ungherese Zsóka Csikós, vincitrice in 22’39“81, ma davanti alla britannica Emma Russell che ha chiuso il 23’44“47. In questa stagione l’atleta fiorentina che vive a Bagno a Ripoli si era già messa in evidenza anche nella prima tappa di Coppa a Szeged (Ungheria) piazzandosi, allora, al quarto posto. La sua è una passione che è nata in famiglia, dal padre Stefano che l’ha trasmessa anche agli altri due figli: il fratello Filippo e alla sorella di cinque anni più grande Stefania che è stata pure lei pluricampionessaa italiana, europea e mondiale, finalista sul K2 500 e il K4 500 anche ai Giochi di Pechino 2008: unica fiorentina di canottaggio e di canoa ad aver preso parte finora a una rassegna olimpica. Dopo le prime grandi affermazioni con le Nazionali giovanili, dal 2007 fa parte in pianta stabile della squadra azzurra d’élite: da allora ha collezionato un’infinità di successi, dalla medaglia d’oro conquistata subito l‘anno dopo nella maratona (24 chilometri), alle tante altre centrate sia nel fondo che sulle distanze sprint e quelle dei 200, 500 e 1.000 metri.

Un successo nello sport che si è affiancato alle numerose esperienze maturate nel mondo televisivo, legate soprattutto al riconoscimento ottenuto nel 2011 quando, diciottenne, vinse il titolo di Miss Italia Sport nell’ambito del concorso di Miss Italia a Montecatini.

Franco Morabito