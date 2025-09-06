Svista mondiale, niente staffette. Iscrizione dimenticata: indagine

L’Italia del nuoto paralimpico, nelle ultime tre edizioni del Campionati del Mondo, ha sempre vinto il medagliere. Questa volta, a Singapore, dove andrà in scena la rassegna iridata dal 21 al 27 settembre, le cose potrebbero cambiare. La Nazionale, nonostante arrivi con un gruppo folto, composto da ben 31 atleti (che collocano il Bel Paese tra le cinque nazioni con più partecipanti), non competerà con alcuna staffetta. La notizia era già circolata, senza conferme dirette, a fine agosto e nelle ultime ore ha trovato riscontro nelle parole di biasimo di Franco Riccobello, eletto lo scorso marzo Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per il quadriennio 2025 – 2028. Le staffette, infatti, non saranno presenti non per scelta tecnica ma per una dimenticanza. Qualcuno si è infatti scordato di iscrivere, oltre gli atleti, anche i vari frazionisti: "La Federazione – ha detto alla stampa Riccobello – è pienamente consapevole dell’accaduto e, nel rispetto degli atleti e delle istituzioni sportive, ha già avviato un’indagine interna per accertare ogni responsabilità. La vicenda è in corso di valutazione anche con i nostri consulenti legali".

Nel 2023, nell’edizione di Manchester, quando l’Italia raccolse un bottino da 26 ori, 15 argenti e 11 bronzi, la formazione nostrana vinse l’argento nella 4x100 mista ma soprattutto l’oro nella 4x100 stile libero mista. Poi, ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 sempre la stessa staffetta, composta da Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Palazzo e Simone Barlaam, conquistò il primo gradino del podio con tanto di nuovo record del Mondo al crono di 4.01.54, davanti a due potenze come Australia e Stati Uniti. Sembra che questa "svista", che rappresenta anche un bel danno di immagine per tutto il movimento, abbia già creato non pochi malumori interni. La figuraccia internazionale ricade infatti su un gruppo di atleti che negli ultimi anni ha davvero sempre brillato, mostrando compattezza e continuità nei risultati. In ogni caso, nonostante tutto, in queste settimane, il gruppo ha proseguito a lavorare a testa bassa al Centro Federale Polo Natatorio di Ostia, sotto gli occhi del coordinatore tecnico Roberto Bonanni.