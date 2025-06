Swami Renzi conquista l'argento ai Campionati Italiani di Tennistavolo a Riccione

Risultato straordinario per Swami Renzi del Tennistavolo Senigallia che conquista una medaglia d’argento nel singolo 5ª Categoria. La sua performance ai Campionati Italiani di Riccione dimostra non solo il talento, ma anche l’impegno e la determinazione che mette nel suo sport. Nel girone del singolo, Swami ha affrontato avversarie di livello, battendo Tieli 3-1, Boriani 3-0 e Zhan Xin Xin 3-0. Successivamente, al primo turno, ha superato Ciaschi 3-0 e Cuk 3-2. Negli ottavi di finale, ha vinto contro Erica Pattoia, e nei quarti ha battuto Caroline Luini 3-2, dimostrando carattere e resistenza. In semifinale, ha conquistato la qualificazione con un netto 3-0 contro Amelia Buzzoni, e in finale, ha combattuto fino all’ultimo contro Serena Rossati, testa di serie numero 1, perdendo 3-1 ma dimostrando il suo valore.

Nel doppio misto 4 ª categoria Swami doppia il successo conquistando il bronzo con Simone Spezie. Un tabellone da 128 coppie, tutti agguerrite, che testimonia l’alto livello di competizione. Particolarmente bella è stata l’empatia tra i ragazzi, che hanno mostrato grande spirito di squadra fin dall’inizio, tra attacchi e difese, creando un’alchimia speciale e supporto reciproco. Stessa cosa è successa nel doppio 5ª Categoria tra Swami Renzi e Noemi Vescovo, che hanno vinto il primo turno prima di essere eliminate.

Renzi, che pratica questo sport da appena due anni, è una ragazza timida ma decisa, capace tenere alta la concentrazione anche nei momenti complicati, una caratteristica importante per emergere in uno sport come il tennistavolo che non consente momenti di pausa.