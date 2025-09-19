Tabelloni maschile e femminile. Marina Sport Center. I vincitori del doppio

Forconi e Peronaci vincono il doppio maschile mentre Zanaboni e Benedetti portano a casa la vittoria nel doppio femminile. Con la fine dell’estate sono andati in archivio anche i tornei di doppio a Marina di Grosseto.

Al Marina Sport Center si sono svolte le finali dei tabelloni, sia al maschile che al femminile, in grado di decretare le coppie vincenti.

Nel tabellone maschile percorso netto per Luca Forconi e Alessandro Peronaci che hanno superato Massimo Andrei e Marco Tarentini nell’atto conclusivo. Una vittoria di rimonta dopo la parità dei primi due set, terminati 1-6, 6-4. A decidere la sorte del confronto il long tie-break, chiuso sul 10-4 per Forconi e Peronaci.

Meno incerta nel punteggio, ma comunque ugualmente combattuta, la finale del tabellone femminile. Ad aggiudicarsi il torneo la coppia composta da Michela Zanaboni e Francesca Benedetti che hanno prevalso con il punteggio di 6-1, 6-4 su Lucia Rubegni e Laura Tonelli.

Nella serata delle finali, sono giunti a conclusione anche i percorsi intrapresi nei tabelloni B, ovvero quelli riservati a tutte le coppie che avevano perso la partita di esordio. Nel maschile il successo è andato a David Simoni e Claudio Paoli, in grado di superare Mario Busonero e Marco Calisti in due set, con i parziali di 7-5, 6-4. Nel femminile, invece, Silvia De Angelis e Stefania Schirinzi si sono aggiudicate la finale con un 7-5, 6-3 su Laura Busonero e Marusca Carotti.

I tornei di doppio hanno mantenuto viva l’attenzione sulle attività del circolo Marina Sport Center che però non sono da considerarsi concluse. Sui campi in terra rossa della frazione balneare, infatti, si continua a giocare con la seconda edizione del ’Torneo del Mare’. Una competizione dedicata a doppi maschili, femminili e misti che verranno giocati con la suddivisione a squadre. Ben dieci le compagini ai nastri di partenza per la cifra record di 70 partecipanti.